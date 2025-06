La serie anime di Samuel L. Jackson, disponibile su Crunchyroll, potrebbe allargare il suo franchise

Afro Samurai è una miniserie anime folgorante e brutalmente poetico, prodotto e doppiato da Samuel L. Jackson. Con combattimenti coreografati e riflessioni sull'odio, è diventato un cult, espandendosi in sequel, videogiochi e influenzando altri anime.

Afro Samurai: il capolavoro anime con Samuel L. Jackson si espande?

Prima ancora di essere l'occhio bendato dello S.H.I.E.L.D. o il maestro Jedi con la spada viola, Samuel L. Jackson è stato il cuore pulsante di Afro Samurai, un anime unico nel suo genere. Ispirato al manga di Takashi Okazaki, il progetto ha preso vita grazie all'interesse diretto di Jackson, che non solo ha prestato la voce al protagonista, ma ha anche indossato i panni di produttore esecutivo. "Sono sempre stato un troll del mondo dei fumetti", aveva detto Jackson a Comics Online, "e grazie a quello ho scoperto cose come Ninja Scroll. In Giappone mi hanno regalato una scatola piena di anime... Li ho guardati tutti, anche senza sottotitoli. Capivo lo stesso." Afro Samurai è il frutto maturo di quella passione.

La locandina di Afro Samurai

L'azione di Afro Samurai è furiosa, stilizzata e profondamente cinematografica: basti pensare alla prima scena, dove Afro spezza in volo un proiettile con la spada, trasformandolo in una pioggia letale di schegge. Ogni combattimento è una danza macabra che incrocia elementi steampunk, violenza iperbolica e coreografie ispirate ai migliori film di Kurosawa. Tra i momenti più intensi, il duello con il suo clone robotico creato dai monaci del clan Empty 7, e la battaglia iniziale tra Rokutaro e Justice, dove una spada e una pistola si sfidano in un duello impossibile.

Il successo dell'anime ha generato un film sequel, due videogiochi targati Namco, e perfino piani - non ancora realizzati - per un live-action. Anche se Afro Samurai non è più in produzione, la sua influenza vive ancora in serie come Cannon Busters o Yasuke. E considerando la passione di Samuel L. Jackson per il genere, è possibile che questa icona possa ancora tornare a impugnare una katana.