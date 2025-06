Samuel L. Jackson ricorda lo spaventoso incidente degli anni '80: "Fui trascinato da un treno della metro"

Samuel L. Jackson ha partecipato all'ultima puntata del podcast Mad, Sad, & Bad di Paloma Faith, e rispolverato una disavventura che gli capitò alla fine degli anni '80 a New York.

L'incidente avvenne sulla linea A nel dicembre 1988, quando rimase incastrato tra le porte di un vagone della metro della Grande Mela e trascinato dal treno per pochi istanti.

Samuel L. Jackson e l'incidente nella metro negli anni '80

"Ero alla porta centrale dell'ultimo vagone, e la stazione era lunghissima. Quando la porta si è chiusa sul mio piede, il treno è partito. E io sono rimasto lì a pensare: 'Oh c***o, sto per morire" ha esclamato Jackson.

L'attore ha spiegato anche il terrore provato in quegli istanti, mentre vedeva avvicinarsi il tunnel:"Vedevo il tunnel arrivare, e non riuscivo a capire cosa afferrare o a cosa aggrapparmi per avvicinarmi al treno, così da non venire ucciso nel tunnel" ha spiegato.

Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury

La salvezza arrivò con le sembianze di un altro passeggero, che vide la scena e tirò il freno d'emergenza. Per fortuna, un altro passeggero ha visto la scena e ha tirato il freno d'emergenza:"Lui era con le stampelle. Tutti gli altri cercavano di aprire la porta, tirare fuori il mio piede, spingere, tirare, togliermi la scarpa. Lui invece è andato dritto al freno d'emergenza, lo ha tirato e ha fermato il treno" ha continuato "Mentre venivo trascinato pensavo:'Co, sarà un Natale di m* quest'anno" ha concluso Jackson, con la sua proverbiale ironia.

Le conseguenze dell'incidente a Samuel L. Jackson

In una precedente intervista del 2021, la star di Pulp Fiction rivelò che in seguito all'incidente si ruppe il legamento crociato anteriore e il menisco. Dopo l'intervento chirurgico, passò i successivi dieci mesi con le stampelle.

Primissimo piano di Samuel L. Jackson in The Hateful Eight

Per quell'episodio, Samuel L. Jackson fece causa all'ente dei trasporti di New York e ricevette un risarcimento di 540.000 dollari.