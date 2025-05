Il nuovo Papa ideale? Per i social è Samuel L. Jackson. E il nome è un omaggio a Pulp Fiction

Un meme virale su X ritrae Samuel L. Jackson in abiti cardinalizi, annunciando ironicamente la sua candidatura al papato con un nome ispirato a Pulp Fiction. Non è il primo meme che coinvolge Hollywood (e non solo).

Un meme virale ritrae Samuel L. Jackson in abiti cardinalizi, annunciando ironicamente la sua candidatura a futuro Papa con il nome Ezechiele I. Il post, condiviso dal famoso account @Dio su X, ha scatenato l'entusiasmo dei fan, mescolando sacro e profano in un gioco di riferimenti cinematografici e religiosi. E non è la prima volta che il Conclave incontra i meme.

Il Cardinale più "Pulp" del Conclave

In un'epoca in cui i meme dettano il ritmo della comunicazione, l'account X @Dio ha colpito nel segno con un'immagine che ha fatto il giro del web: Samuel L. Jackson vestito da cardinale, pronto a salire al soglio pontificio con il nome di "Ezechiele I". Il riferimento è chiaro: la celebre citazione dal finto passo della Bibbia "Ezechiele 25:17" pronunciata da Jackson in Pulp Fiction.

"Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre: perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te".

Un mix esplosivo di cultura pop e simbolismo religioso che ha conquistato i social.

Il post ha suscitato reazioni entusiaste, con utenti che hanno immaginato omelie infuocate e benedizioni degne di un film d'azione. La scelta del nome "Ezechiele I" aggiunge un tocco di ironia, trasformando il personaggio di Jules Winnfield in un improbabile pontefice. Un modo originale per commentare l'attualità ecclesiastica, in un periodo in cui il Vaticano è al centro dell'attenzione per il Conclave e l'elezione del nuovo Papa.

Questo meme si inserisce in un filone di contenuti virali che giocano da giorni ormai con l'immaginario religioso. Recentemente, un'immagine generata dall'intelligenza artificiale raffigurante Donald Trump come Papa ha suscitato polemiche, dato che l'immagine l'ha creata l'entourage del Presidente stesso, con il cardinale Timothy Dolan che l'ha definita una "brutta figura".

In questo contesto, la satira di @dio e la figura di Samuel L. Jackson, con la sua presenza carismatica e la voce inconfondibile, si presta perfettamente a questo gioco di ruoli.