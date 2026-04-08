Sergio Castellitto torna con In Utero: primo sguardo al medical drama sulla fecondazione assistita

La serie ambientata in un clinica della fertilità spagnola in arrivo su HBO Max è stata creata da Margaret Mazzantini ed è diretta da Maria Sole Tognazzi.

Farà discutere la nuova serie interpretata da Sergio Castellitto, In Utero, che tocca un tema molto delicato: la fecondazione assistita. Lo show, creato da Margaret Mazzantini per HBO Max e diretto da Maria Sole Tognazzi e Nicola Sorcinelli, arriverà l'8 maggio e già prima dell'uscita potrebbe agitare gli animi dei benpensanti.

Perché In Utero farà discutere

Il motivo? Nella serie in arrivo Castellitto interpreta un medico della fertilità, un ginecologo specializzato nella fecondazione assistita che dirige una clinica in Spagna, a Barcellona. A rivolgersi a lui, in un vortice di storie diverse, sono coppie e single che vogliono concepire un figlio, ma non riescono naturalmente. Ogni giorno, nella clinica Creatividad si intrecciano storie di speranza, attesa, coraggio e vulnerabilità. Dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. "I figli sono un desiderio, non sono né un diritto né un dovere" dice Castellitto in una conversazione telefonica al centro del trailer lanciato oggi.

Quando uscirà In Utero?

In Utero approderà in streaming su HBO Max l'8 maggio. Composta da otto episodi, la serie vede nel cast Sergio Castellitto, Alessio Fiorenza, Maria Pia Calzone e Thony. Gli episodi verranno rilasciati uno a settimana, ogni venerdì.

Accanto ai quattro protagonisti, Camille Dugay, Michela De Rossi, Valentina Romani, Andrea Lattanzi, Ivana Lotito, Marianna Fontana, Romana Maggiora Vergano, Maya Sansa, Donatella Finocchiaro, Fabrizio Ferracane, Fabrizio Falco, Denise Capezza, Francesco Colella, Sara Drago, Enrico Borello, Daniele Parisi e Astrid Casali.

Trama completa di In Utero

Al centro della serie troviamo Ruggero (Sergio Castellitto), ginecologo fondatore della clinica di fecondazione assistita "Creatividad", e di Angelo (Alessio Fiorenza), giovane uomo trans, talentuoso biologo. Accanto a loro Teresa (Maria Pia Calzone), amministratrice brillante e fondatrice insieme al marito della clinica, e Dora (Thony), la nuova patient assistant. Ogni giorno si confrontano con le complesse vicende umane che i pazienti portano con sé insieme alla loro storia clinica. Persone di differente orientamento sessuale e romantico, in coppia o single, che attraverso il proprio desiderio di genitorialità portano punti di vista inediti e conflitti profondi mai esplorati.

La serie ambientata a Barcellona è una produzione CATTLEYA - parte di ITV Studios - in associazione con Paramount Television International Studios.