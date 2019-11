Senza rimorso: Michael B. Jordan nel teaser dell'adattamento da Tom Clancy

Michael B. Jordan ha diffuso il teaser di Senza rimorso, adattamento dai romanzi Tom Clancy che lo vede protagonista nei panni dell'agente John Clark. Paramount spera di dar vita a un nuovo franchise con al centro John Clark, protagonista di una serie di romanzi firmati da Tom Clancy, e ha deciso di affidarsi a Stefano Sollima pr la regia del progetto. Michael B. Jordan sarà protagonista di Without Remorse e Rainbow Six, altro romanzo con John Clark protagonista.

Al momento Stefano Sollima è legato solo alla regia di Without Remorse. Akiva Goldsman produrrà il film con Jordan, Josh Appelbaum e Andre Nemec.

John Clark, alias John Terrence Kelly, è un ex-Navy Seal divenuto agente segreto per conto della CIA che compare in 17 romanzi di Tom Clancy, a partire da Il cardinale del Cremlino, del 1988. Personaggio secondario rispetto all'analista della CIA Jack Ryan, ben più noto, Clark ha un ruolo più fisico nelle missioni, il personaggio ha assunto un ruolo centrale in Senza rimorso , che racconta la storia di come è entrato nella CIA.