Senior Year: Rebel Wilson nella prima foto del film Netflix

Netflix ha svelato la prima foto di Rebel Wilson nella commedia Senior Year. Nella commedia l'attrice australiana 41enne interpreta una cheerleader che cade da una piramide e finisce in coma per 20 anni. In seguito, si risveglia nel corpo di una donna di 37 anni, pronta a tornare al liceo, riguadagnare il suo status e rivendicare la corona di reginetta del ballo che le era sfuggita.

Su Instagram, Rebel Wilson ha pubblicizzato il nuovo film scrivendo: "Ho le mie clip a farfalla e glitter, e sono pronta per tornare al 2002! #SeniorYear debutterà il 13 maggio su @netflix".

Diretto da Alex Hardcastle, Senior Year è interpretato anche da Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland e Chris Parnell.

Rebel Wilson: "Il mio team era contrario alla scelta di dimagrire"

In un comunicato stampa, Wilson ha scherzato: "Senior Year è come il figlio nato dalla passione tra Bring It On e Never Been Kissed. Porterà letteralmente allegria nelle vostre case! Non vedo l'ora che tutti vedano Senior Year on Netflix questo 13 maggio".