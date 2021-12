Rebel Wilson: "Il mio team era contrario alla scelta di dimagrire"

Rebel Wilson ha svelato che il suo team era contrario alla scelta dell'attrice di dimagrire, decisione che l'ha portata a perdere oltre 30 chili nell'ultimo anno.

La protagonista di Pitch Perfect, intervistata dalla BBC, ha infatti raccontato che non tutti erano favorevoli alla sua potenziale trasformazione.

La star ha dichiarato: "Ho avuto molte obiezioni da parte del mio stesso team, in realtà, qui a Hollywood". Rebel Wilson ha raccontato: "Quando ho detto 'Okay, trasformerò il mio anno nell'anno della salute. Penso che realmente mi trasformerò fisicamente e cambierò la mia vita', la loro risposta è stata 'Perché? Perché vorresti farlo?".

Il motivo della reazione negativa è legata alla popolarità dell'attrice ottenuta negli ultimi anni: "Guadagnavo milioni di dollari essendo la ragazza grassa divertente e avendo quell'immagine".

Rebel non si è però lasciata intimorire e nel 2020 ha condiviso il suo approccio al cambiamento fisico all'insegna di mantenersi sempre in movimento: "Alle volte penso che le persone siano convinte che devi lavorare in modo davvero duro dal punto di vista fisico per avere risultati ed è vero se ti stai allenando per essere il prossimo Thor o fare qualcosa di estremo. Essendo una persona normale, anche solo camminare è salutare. Il corpo è disegnato per muoversi in quel modo".

Wilson ha preso la decisione non per questioni di autostima, ma per questioni di salute: "Ero sicura di me anche se camminavo su un red carpet e pesavo due, o anche tre, volte più delle altre attrici. Ma dentro di me sentivo che alcuni dei comportamenti legati al mio rapporto con il cibo a livello emotivo non erano salutari".