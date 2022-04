Senior Year: Rebel Wilson si sveglia da un coma nel trailer della commedia Netflix

Senior Year è la nuova commedia con Rebel Wilson in arrivo su Netflix e online è stato condiviso il primo trailer ufficiale in attesa del debutto previsto per il 13 maggio.

Nel video si vede quello che accade quando la ragazza più popolare della scuola ha un incidente durante un'esibizione delle cheerleader ed entra in coma, risvegliandosi 20 anni dopo.

La giovane, ormai adulta, decide quindi di tornare al liceo e provare a concludere quello che aveva lasciato in sospeso.

Nel film Senior Year la protagonista interpretata da Rebel Wilson finisce in coma per 20 anni. In seguito, si risveglia nel corpo di una donna di 37 anni, pronta a tornare al liceo, riguadagnare il suo status e rivendicare la corona di reginetta del ballo che le era sfuggita.

Diretta da Alex Hardcastle, la commedia in arrivo in streaming a maggio è interpretata anche da Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland e Chris Parnell.

