Selvaggia Lucarelli su Belen e L'Isola dei famosi: “Non dirò mezza parola sul caso”

La nuova conduttrice de L'Isola dei famosi chiarisce la sua posizione sul caso Belen Rodriguez e sulle polemiche legate al cambio di progetto Mediaset, tra retroscena e silenzi strategici.

Il caso legato a Belen Rodriguez e al suo mancato coinvolgimento ne L'Isola dei famosi continua a far discutere. A intervenire è Selvaggia Lucarelli, che sceglie però una linea netta: nessun commento diretto sulle polemiche, ma una riflessione più ampia sul clima mediatico che ha accompagnato il cambio di conduzione e le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

L'Isola dei Famosi sta finalmente prendendo forma: quest'anno il reality ha saltato il consueto appuntamento primaverile e andrà in onda il prossimo autunno. Alla guida del programma ci saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, con una svolta che ha sorpreso molti rispetto alle prime ipotesi di casting.

Proprio la nuova conduttrice, nella sua newsletter, ha confermato diverse indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, raccontando anche i retroscena organizzativi. Secondo quanto emerso, la decisione sarebbe arrivata all'ultimo momento: "il tutto si è deciso 15 giorni prima di partire". La produzione ha così definito rapidamente la nuova rotta del reality, che quest'anno sarà ambientato nelle Filippine, una location completamente nuova per il programma, e sarà registrato prima, senza la consueta diretta.

Belén Rodríguez

Retroscena, cambio di conduzione e le parole su Belen

Tra i dettagli più discussi c'è il cambio di conduzione: inizialmente il progetto avrebbe dovuto coinvolgere Belen Rodriguez, prima del repentino cambio di strategia da parte di Mediaset. Nel racconto della Lucarelli emerge anche la sua reazione alla nuova esperienza e al viaggio verso le Filippine, dove è arrivata per la prima volta.

"Ho anche pensato che probabilmente non le avrei mai visitate perché le vacanze di mare puro sono una di quelle cose che 'wow che figata' e poi dopo due giorni di spiaggia vorrei che il mare evaporasse come le pozzanghere ad agosto (le città filippine non sono le più imperdibili del mondo, la natura e il mare sì)", ha scritto nel post.

Sul caso legato a Belen, dopo le voci circolate anche in seguito al suo ricovero in Ospedale, Lucarelli ha chiarito: "come sapete, il primo nome era Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato, che sono state anche strumentalizzate".

Infine, un passaggio più ampio sul tema del benessere psicologico e della pressione mediatica, in cui la giornalista ha aggiunto: "Ho letto di tutto e non dirò mezza parola. Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice. Ah, questo è un messaggio per tutti, ben oltre Belen: il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un'opportunità. Anzi, spesso è proprio l'esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura".