Selvaggia Lucarelli su Belen e L'Isola dei famosi: “Non dirò mezza parola sul caso”

La nuova conduttrice de L'Isola dei famosi chiarisce la sua posizione sul caso Belen Rodriguez e sulle polemiche legate al cambio di progetto Mediaset, tra retroscena e silenzi strategici.

Selvaggia Lucarelli
NOTIZIA di 08/06/2026

Il caso legato a Belen Rodriguez e al suo mancato coinvolgimento ne L'Isola dei famosi continua a far discutere. A intervenire è Selvaggia Lucarelli, che sceglie però una linea netta: nessun commento diretto sulle polemiche, ma una riflessione più ampia sul clima mediatico che ha accompagnato il cambio di conduzione e le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

L'Isola dei Famosi sta finalmente prendendo forma: quest'anno il reality ha saltato il consueto appuntamento primaverile e andrà in onda il prossimo autunno. Alla guida del programma ci saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, con una svolta che ha sorpreso molti rispetto alle prime ipotesi di casting.

Proprio la nuova conduttrice, nella sua newsletter, ha confermato diverse indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, raccontando anche i retroscena organizzativi. Secondo quanto emerso, la decisione sarebbe arrivata all'ultimo momento: "il tutto si è deciso 15 giorni prima di partire". La produzione ha così definito rapidamente la nuova rotta del reality, che quest'anno sarà ambientato nelle Filippine, una location completamente nuova per il programma, e sarà registrato prima, senza la consueta diretta.

Belen Ctcf
Belén Rodríguez

Retroscena, cambio di conduzione e le parole su Belen

Tra i dettagli più discussi c'è il cambio di conduzione: inizialmente il progetto avrebbe dovuto coinvolgere Belen Rodriguez, prima del repentino cambio di strategia da parte di Mediaset. Nel racconto della Lucarelli emerge anche la sua reazione alla nuova esperienza e al viaggio verso le Filippine, dove è arrivata per la prima volta.

Isola dei famosi: paura per il cast dopo il terremoto nelle Filippine Isola dei famosi: paura per il cast dopo il terremoto nelle Filippine

"Ho anche pensato che probabilmente non le avrei mai visitate perché le vacanze di mare puro sono una di quelle cose che 'wow che figata' e poi dopo due giorni di spiaggia vorrei che il mare evaporasse come le pozzanghere ad agosto (le città filippine non sono le più imperdibili del mondo, la natura e il mare sì)", ha scritto nel post.

Sul caso legato a Belen, dopo le voci circolate anche in seguito al suo ricovero in Ospedale, Lucarelli ha chiarito: "come sapete, il primo nome era Belen, poi saltato per ragioni che sono state a lungo discusse, su cui si è ricamato, che sono state anche strumentalizzate".

Belen e Stefano De Martino: svelato il ruolo di lui nel giorno della crisi Belen e Stefano De Martino: svelato il ruolo di lui nel giorno della crisi

Infine, un passaggio più ampio sul tema del benessere psicologico e della pressione mediatica, in cui la giornalista ha aggiunto: "Ho letto di tutto e non dirò mezza parola. Spero che lei stia bene e che in futuro sia molto felice. Ah, questo è un messaggio per tutti, ben oltre Belen: il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma tv, un'opportunità. Anzi, spesso è proprio l'esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura".