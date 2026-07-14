Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli smentisce gli spoiler: Solo una cosa è vera”

L'Isola dei Famosi finisce al centro del caso spoiler. Dopo le numerose indiscrezioni circolate sul web sulle puntate già registrate nelle Filippine, Selvaggia Lucarelli, conduttrice del programma, è intervenuta sui social per mettere in dubbio molte delle anticipazioni apparse online, definendole poco attendibili.

Quest'anno il reality di Canale 5 deve fare i conti con un problema inedito: gli spoiler. Per la prima volta nella storia del programma, infatti, le puntate non andranno in onda in diretta, ma vengono registrate in anticipo, lasciando spazio alla diffusione di indiscrezioni sui possibili eliminati e sui protagonisti del gioco.

Negli ultimi giorni sui social sono circolate diverse anticipazioni riguardanti il percorso dei naufraghi, molte delle quali sono state riprese anche da siti e portali di informazione. A intervenire sulla questione è stata Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha deciso di prendere posizione contro la diffusione di quelle che, secondo lei, sarebbero informazioni non attendibili.

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Selvaggia Lucarelli contro gli spoiler dell'Isola dei Famosi: la sua posizione

La conduttrice ha criticato chi decide di anticipare dettagli di un programma ancora in fase di lavorazione, sottolineando il lavoro della produzione e delle numerose persone coinvolte nella realizzazione del reality. "A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall'altra parte del mondo - ha scritto Lucarelli sui social - Provate a farlo con un film, poi vi vengono a cercare sotto casa".

Poi ha aggiunto: "L'unica cosa vera che ho letto finora è che io ho preso un gatto. Il resto è praticamente solo fuffa". Una presa di posizione che, ovviamente, fa parte anche del gioco delle parti: difendere il programma e mantenere alta l'attenzione sul mistero che accompagna le puntate.

Il problema degli spoiler, però, non riguarda soltanto chi pubblica le indiscrezioni. In molti casi, infatti, le informazioni che circolano online arrivano direttamente dall'ambiente del programma: persone vicine ai concorrenti, agenti, staff o addetti ai lavori presenti sul posto.

Inoltre, nonostante la produzione abbia cercato di mantenere il massimo riserbo sulle registrazioni, alcuni naufraghi hanno lasciato tracce sui social prima della conclusione dell'esperienza. È il caso, ad esempio, di Eva Grimaldi, che prima della fine delle registrazioni è apparsa online mostrando cambiamenti fisici evidenti dopo il periodo trascorso sull'isola, tra dimagrimento e abbronzatura.

La gestione degli spoiler mette anche in evidenza una differenza rispetto ad altri reality registrati integralmente prima della messa in onda, come Pechino Express, The Traitors o The 50, che sono riusciti in modo più efficace a proteggere risultati e dinamiche interne.

In questo senso, la critica di Selvaggia Lucarelli può essere considerata fondata sul principio della tutela del prodotto, ma la responsabilità non può ricadere soltanto sui giornalisti o sui siti che pubblicano le informazioni ricevute. Gli spoiler fanno parte del rapporto tra televisione e pubblico e spesso nascono proprio dalla richiesta degli spettatori di conoscere in anticipo cosa accadrà. Il vero banco di prova sarà capire se l'Isola dei Famosi riuscirà comunque a mantenere alta la curiosità del pubblico nonostante le anticipazioni circolate prima della messa in onda.