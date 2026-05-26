Belén Rodríguez: malore in casa e corsa in ospedale per la showgirl

Mattinata turbolenta per la showgirl argentina che si è barricata nel bagno del suo appartamento a Milano per poi chiedere soccorso, strada chiusa per tre ore e ricovero in ospedale.

Malore per Belén Rodríguez. Nella mattinata di ieri, 25 maggio, la showgirl sarebbe stata soccorsa all'interno della sua abitazione in zona Brera, a Milano, dopo che i vicini di casa hanno sentito le sue urla.

Le grida di Belen e l'arrivo dei soccorsi

Tutto sarebbe cominciato verso le 7 del mattino di ieri, quando i vicini di casa hanno udito distintamente urla e richieste d'aiuto provenire dall'appartamento della modella e conduttrice argentina. "Aiuto, aiutatemi", queste le urla che provenivano dalla finestra del suo bagno e hanno spinto i condomini a richiedere l'intervento del 112.

Poco dopo "sono giunte sul posto due volanti del commissariato Garibaldi-Venezia, un'ambulanza e i vigili del fuoco. Per consentire le delicate operazioni di soccorso, l'intera via a senso unico è stata sbarrata al traffico" come riferisce Milano Today.

Un'immagine recente di Belén Rodríguez

Le condizioni di Belén Rodriguez: come sta la showgirl?

Il soccorso di Belen non è stato facile, ma è stato frutto di una lunga trattativa. L'attrice era, infatti, barricata in casa e in stato di alterazione psicofisica. Solo dopo una lunga trattativa coi soccorritori, e subito prima che i vigili del fuoco si adoperassero per forzare la porta d'ingresso, la conduttrice avrebbe acconsentito ad aprire la porta. Successivamente, il personale del 118 l'avrebbe trasportata in codice giallo al Policlinico per gli accertamenti e il successivo ricovero.

Nonostante la recente apparizione al Festival di Sanremo, dove ha affiancato il cantante in gara Samurai Jay e il trombettista Roy Paci in unaa versione inedita di Baila Morena nella serata delle cover, Belén Rodríguez starebbe attraversando un periodo difficile.

Come ricorda Fanpage, già in precedenza Belen non aveva fatto mistero dei suoi problemi psicologici dopo che "alcune sue apparizioni pubbliche avevano fatto scattare l'allarme tra i fan". Era stata la showgirl, con un video su Instagram, a rompere il silenzio sui suoi problemi personali e professionali.

"Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l'altro. Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro", aveva rivelato.