Isola dei Famosi, "Zeudi Di Palma e Raffaella Fico si sono prese per i capelli", il rumor

Secondo un'indiscrezione, durante le registrazioni dell'Isola dei Famosi Zeudi Di Palma e Raffaella Fico sarebbero state protagoniste di un litigio molto acceso.

Mentre alle Filippine proseguono le registrazioni delle ultime puntate dell'Isola dei Famosi, continuano a circolare indiscrezioni su quanto sarebbe accaduto in questi giorni. Dopo le polemiche sugli spoiler, nelle ultime ore è emersa una nuova voce che riguarda un presunto acceso scontro tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma. Al momento, però, non esiste alcuna conferma ufficiale.

Biagio D'Anelli parla di una presunta rissa tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma

Nonostante i tentativi della produzione di mantenere il massimo riserbo sulle registrazioni del programma, continuano a trapelare indiscrezioni tutte da verificare. A rilanciare l'ultima anticipazione è stato Biagio D'Anelli, che sulle pagine di Nuovo TV ha raccontato di aver ricevuto informazioni da una sua presunta "talpa" presente sul posto.

"Fermi tutti! È vero, la finale è stata registrata, o meglio, manca poco e verrà registrata tra oggi e domani. Ma secondo voi non mettevo una talpa lì nelle Filippine a raccontarmi tutto quello che succedeva?" Secondo D'Anelli, durante le registrazioni ci sarebbe stato un durissimo confronto tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma, arrivato addirittura a un contatto fisico.

"Si sono prese per i capelli! Zeudi Di Palma e Raffaella Fico. Mi auguro che gli autori mandino tutto in onda e non taglino questa rissa." Al momento, tuttavia, il motivo del presunto litigio non è stato rivelato e non esistono elementi che confermino quanto raccontato dall'esperto di gossip.

Selvaggia Lucarelli aveva già smentito gli spoiler sull'Isola

La nuova indiscrezione arriva a poche ore dalle parole di Selvaggia Lucarelli, che attraverso le sue storie Instagram aveva invitato il pubblico a diffidare dei numerosi spoiler circolati sul reality. La conduttrice aveva infatti scritto che, tra tutte le anticipazioni diffuse online, l'unica realmente corretta riguardava l'adozione del suo gatto, definendo il resto "praticamente solo fuffa".

Per questo motivo anche il presunto scontro tra Raffaella Fico e Zeudi Di Palma va considerato, almeno per ora, come una semplice indiscrezione. Solo la messa in onda delle puntate registrate o eventuali conferme ufficiali potranno chiarire se la scena sia realmente avvenuta oppure se resterà una voce destinata a non trovare riscontro.