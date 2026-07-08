Mario Adinolfi arrestato: le accuse all'ex concorrente dell'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi torna al centro dell'attenzione, ma questa volta non per la televisione o per le sue posizioni oltranziste. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Guardia di Finanza ha arrestato il fondatore del Popolo della Famiglia nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma per presunta truffa ed evasione fiscale. Il politico era stato tra i protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, dove aveva conquistato il secondo posto, facendosi conoscere anche dal pubblico dei reality.

Perché Mario Adinolfi è stato arrestato: le accuse della Procura di Roma

Stando a quanto riferisce il quotidiano, gli investigatori ipotizzano un sistema che avrebbe provocato un danno di circa cinque milioni di euro, a cui si aggiungerebbero circa 400 mila euro di presunta evasione fiscale. L'inchiesta riguarderebbe un circuito di raccolta di denaro presentato come una "scommessa collettiva", attraverso il quale sarebbero stati promessi guadagni legati alle scommesse sportive. Secondo la ricostruzione della Procura, diversi partecipanti non avrebbero più recuperato le somme investite.

La vicenda era già finita sotto i riflettori televisivi grazie ai servizi realizzati dalla redazione de Le Iene, il programma di Davide Parenti aveva raccolto le testimonianze di numerose persone che sostenevano di aver perso, in tutto o in parte, il denaro versato. Da quelle segnalazioni sarebbero poi partiti gli approfondimenti investigativi, con accertamenti bancari, fiscali e documentali che hanno portato agli sviluppi odierni.

Mario Adinolfi rasato all'Isola dei Famosi

Secondo La Repubblica, la Procura di Roma avrebbe raccolto una decina di testimonianze di investitori che avrebbero aderito all'iniziativa senza riuscire a rientrare in possesso delle somme versate. In passato Adinolfi aveva sempre respinto ogni accusa, sostenendo che gli eventuali ritardi nei rimborsi fossero dovuti a procedure burocratiche e ai controlli antiriciclaggio. Il politico aveva inoltre criticato duramente Le Iene e i vertici di Mediaset, sostenendo di essere stato diffamato.

Dalla politica alla TV: il percorso fino all'Isola dei Famosi

Mario Adinolfi era tornato al centro dell'attenzione del grande pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi 2025. Il fondatore del Il Popolo della Famiglia, noto da anni per le sue posizioni ultraconservatrici sui temi della famiglia, della religione e dei diritti civili, aveva preso parte all'ultima edizione del reality, riuscendo ad arrivare fino alla finale e conquistando il secondo posto alle spalle di Cristina Plevani.

Prima dell'esperienza a L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi era già un volto familiare per il pubblico del piccolo schermo. Nel corso degli anni ha partecipato come opinionista e ospite a numerosi programmi di approfondimento politico e di attualità, distinguendosi per i toni spesso accesi dei suoi interventi e per le posizioni conservatrici