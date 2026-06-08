Isola dei famosi: paura per il cast dopo il terremoto nelle Filippine

Un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nelle ultime ore le Filippine, provocando secondo le prime stime almeno 19 vittime. In un primo momento era stata diffusa anche un'allerta tsunami, poi rientrata. L'evento ha generato preoccupazione anche in Italia tra i familiari e i fan dei partecipanti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality che sarà ambientato proprio nell'arcipelago asiatico, ma la situazione sul set sarebbe sotto controllo.

Nessun pericolo per la troupe de L'Isola dei Famosi: la situazione nelle Filippine è sotto controllo

Secondo le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, il sisma avrebbe interessato un'area distante rispetto a quella in cui si troverebbero attualmente troupe e concorrenti, ospitati in un villaggio turistico lontano dalla zona più colpita. Nessuna criticità diretta sarebbe stata segnalata sul set del programma.

Nelle Instagram Stories dell'esperta di gossip si legge: "Lo sciame sismico ha interessato l'area di Mindanao, molto lontana da dove si trovano attualmente i naufraghi e tutta la troupe, che in questo momento alloggiano in un villaggio turistico nelle vicinanze dell'isola dove andranno poi a vivere. La zona in cui si trovano non è quella interessata dalla catastrofe. Il terremoto è stato molto forte e purtroppo ha causato delle vittime, ma lì è stato avvertito poco o per nulla e la situazione è sotto controllo. Si era parlato di un possibile rischio tsunami, ma al momento non risultano particolari criticità".

Pierpaolo Pretelli

Cast e conduzione: le indiscrezioni sul reality di Mediaset

Nel frattempo continuano a rincorrersi le voci sulla nuova edizione del reality di Mediaset. Il programma, come confermato nel comunicato dell'azienda di Cologno Monzese, sarà condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin.

Per quanto riguarda il cast, secondo le indiscrezioni il prossimo autunno vedremo nel reality: Alex Caniggia, Claudia Peroni, Daniele Iaià, Eva Grimaldi, Francesco Chiofalo, Francesco Nozzolino, Il Musazzi, Luca Onestini, Martina Maggiore, Michelle Veronesi, Pasquale Laricchia, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Zeudi Di Palma. Al momento si tratta di voci non confermate, in attesa della presentazione ufficiale del cast e della data di partenza del programma.