Capitol Hill, Selena Gomez commenta l'assalto: "I CEO dei social media hanno deluso il popolo americano"

All'indomani dell'assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del Presidente Donald Trump, Selena Gomez torna a puntare il dito contro i social media e i loro CEO che hanno deluso il popolo americano fallendo nel tentativo di arginare fake news e teorie cospirazioniste.

Dopo gli scontri che hanno tenuto in ostaggio per oltre cinque ore il Campidoglio, simbolo della democrazia repubblicana nel cuore di Washington D.C., Twitter e Facebook hanno bloccato temporaneamente gli account del Presidente Donald Trump, che durante la crisi aveva diffuso messaggi ambigui chiedendo ai rivoltosi di ritirarsi pacificamente, ma ribadendo al tempo stesso i presunti brogli di cui sarebbe stato vittima durante le elezioni presidenziali.

Commentando i fatti di ieri con una nota su Twitter, Selena Gomez ha chiamato in causa Facebook, Instagram, Twitter, Google come entità taggando la CEO di YouTube Susan Wojcicki, la COO di Facebook Sheryl Sandberg, il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, il CEO di Twitter Jack Dorsey e il CEO di Alphabet Inc. e Google Sundar Pichai. Nella nota si legge:

"Oggi vediamo il risultato di consentire alle persone con l'odio nel cuore di utilizzare piattaforme che dovrebbero essere utilizzate per riunire le persone e consentire alle persone di costruire una comunità. Voi avete deluso il popolo americano oggi, e spero che riuscirete a risolvere le cose nel futuro."

Solo poche settimane fa, Selena Gomez aveva accusato Facebook di fare disinformazione sull'emergenza sanitaria e sui vaccini scrivendo:

"La disinformazione scientifica provoca morti. @Facebook ha dichiarato che non permetterà la circolazione di bugie sui vaccini sulla sua piattaforma. Allora come mai tutto questo sta succedendo? Facebook sarà responsabile di migliaia di mori se non prende subito provvedimenti!"