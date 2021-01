Capitol Hill: chi è l'uomo con le corna dell'assalto al Congresso USA

Tra i sostenitori di Trump che hanno preso parte all'assalto a Capitol Hill, questa sera, a Washington, spicca un uomo a torso nudo e con il viso dipinto che indossa un copricapo con un paio di corna. Ebbene, l'uomo con le corna è Jake Angeli, sedicente "sciamano Qanon" che si è fatto notare già in occasione di precedenti manifestazioni.

Jake Angeli, dall'Arizona, volto noto ai cospirazionisti Qanon - i quali sostengono una teoria del complotto di estrema destra secondo la quale esisterebbe una trama segreta organizzata dai poteri occulti contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi sostenitori - è stato fotografato più volte mentre faceva il suo ingresso a Capitol Hill e nelle camere del Senato.

Basta fare un giro sul profilo Facebook di Jake Angeli per farsi un'idea delle sue convinzioni politiche, se proprio vogliamo chiamarle così, con status che collegano satanismo e comunismo.

Tra le foto pubblicate da Angeli sui social, non mancano quelle in cui appare vestito (o svestito) esattamente come stasera: copricapo alla Jamiroquai, torso nudo, tanti tatuaggi e pantaloni beige. In una foto appare in compagnia di Rudolph Giuliani e gli stringe la mano.

Lo scorso dicembre "l'uomo con le corna" aveva partecipato ad un grande evento di sostenitori di Donald Trump e si era detto soddisfatto di come era andata. Tra i post condivisi da Jake Angeli, quasi tutti sono incentrati sulle teorie cospirazioniste più disparate, mentre altri sono post a tema religioso decisamente inquietanti.