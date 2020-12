Selena Gomez contro Facebook: "Sarà responsabile di migliaia di morti se permette le menzogne sui vaccini"

Selena Gomez ha criticato Facebook con un post su Twitter a causa della diffusione sulla piattaforma di informazioni false riguardanti i vaccini anti COVID-19.

La star ha infatti pubblicato un video andato in onda su BBC News in cui si parla della complicata situazione esistente sui social media durante la pandemia.

La cantante, attrice e produttrice ha condiviso il filmato in cui Imi Ahmed, CEO di Center for Countering Digital Hate, spiega che le società come Facebook sostengono di fare tutto ciò che è in loro potere per eliminare le informazioni false sul COVID-19, tuttavia "in realtà non stanno facendo assolutamente nulla".

Selena Gomez ha quindi scritto su Twitter: "La disinformazione scientifica ha causato in passato, e lo fa tuttora, la perdita di vite. Facebook sostiene che non permettono di pubblicare e diffondere menzogne sul COVID e sui vaccini sulle loro piattaforme".

La star ha però sottolineato: "E allora come è possibile che stia ancora accadendo? Facebook sarà responsabile di migliaia di morti se non prende subito dei provvedimenti!".

Selena è da sempre molto attenta alle tematiche riguardanti la salute, mentale e fisica, avendo affrontato in passato numerosi problemi di cui ha parlato apertamente. La giovane star ha inoltre realizzato, in veste di produttrice, la serie Tredici in cui si affrontavano tematiche come il suicidio tra gli adolescenti, il bullismo e i problemi alimentari.