Selena Gomez condivide un momento privato alle sue nozze con Taylor Swift: “In onore della Showgirl”

Selena Gomez ha pubblicato un video privato che mostra Taylor Swift al suo fianco nel giorno del matrimonio con Benny Blanco. Un momento di autentica amicizia tra due icone pop che condividono risate, brindisi e quasi vent'anni di complicità sotto i riflettori.

La loro amicizia è una delle più longeve e genuine del mondo pop: da adolescenti innamorate dei Jonas Brothers a donne affermate, Selena Gomez e Taylor Swift sono tornate protagoniste insieme in un video intimo: quello delle nozze di Selena, dove la cantante di Love Story ha celebrato la sua "sorella d'anima".

Un video privato tra risate, Selena Gomez e Taylor Swift

Era il 27 settembre 2025 quando Selena Gomez ha detto sì al produttore Benny Blanco a Santa Barbara. Ma solo pochi giorni fa, l'attrice e cantante di Only Murders in the Building ha deciso di condividere con il mondo un frammento inedito di quella giornata: un post dietro le quinte che immortala i momenti più dolci con la sua amica di sempre, Taylor Swift.

In un filmato, pubblicato sui social, apre con Taylor che guarda Selena in abito da sposa, visibilmente emozionata, mentre la sposa sorride e pronuncia una frase che ha fatto il giro del web: "Mi sposo... finalmente!"

Nelle clip successive, le due amiche brindano insieme in camerino, ridono complici e si abbracciano indossando abiti diversi. In sottofondo, non a caso, risuona The Fate of Ophelia, brano tratto dall'ultimo album di Swift, The Life of a Showgirl, uscito appena sei giorni dopo il matrimonio. Un dettaglio che trasforma il video in una piccola sinfonia di affetto e celebrazione reciproca: un omaggio silenzioso ma profondo al legame che unisce due donne cresciute insieme sotto l'occhio del pubblico.

Durante la cerimonia, racconta People, la cantante di Shake It Off è stata anche tra coloro che hanno preso la parola per un discorso dedicato agli sposi. Tra gli invitati figuravano anche nomi del calibro di Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short, Paul Rudd, Zoë Saldaña ed Édgar Ramírez.

Un'amicizia nata dai Jonas Brothers

Il legame tra Selena Gomez e Taylor Swift risale al 2008, quando le due giovani stelle condividevano i primi amori e le prime luci della ribalta. All'epoca, Selena frequentava Nick Jonas, mentre Taylor usciva con suo fratello maggiore, Joe. Da quell'incrocio di destini adolescenziali è nata una delle amicizie più autentiche dello star system. Nel corso degli anni le due sono state fotografate insieme in numerose occasioni - premi musicali, backstage, concerti - e Swift non ha mai esitato a portare Gomez con sé sul palco, come ospite d'onore di alcuni dei suoi tour.

Selena Gomez sul set

Le due si sono sempre sostenute a vicenda anche sul piano artistico. "Mi fece ascoltare Fearless prima che uscisse," ha raccontato Gomez ricordando l'album del 2008 che consacrò Swift come star mondiale. "Ricordo ancora quella sensazione, perché da allora siamo diventate inseparabili. È bellissimo vedere dove siamo arrivate entrambe."

E l'ammirazione è reciproca: nel 2023 Taylor scriveva su Instagram, accanto a una scena del video Single Soon di Selena, "Quando la tua migliore amica è la migliore in assoluto. Ballerò su questa canzone per sempre, credo."

Anche quando Gomez annunciò il fidanzamento, Swift non perse tempo a offrirsi come "flower girl", un gesto affettuoso che oggi, a nozze celebrate, suona come una promessa mantenuta. Il video condiviso dalla sposa non è solo un frammento intimo di un giorno speciale: è il simbolo di un'amicizia che ha attraversato le mode, le crisi e le rinascite, restando salda, autentica e luminosa.