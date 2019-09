Seinfeld: tutte le puntate della sitcom arriveranno nel 2021 su Netflix!

Seinfeld arriverà, con tutti i 180 episodi prodotti, su Netflix nel 2021! Ad annunciarlo è stato un post ufficiale del servizio di streaming in cui si rivela l'acquisizione dei diritti dello show per la distribuzione a livello mondiale.

Netflix, secondo quanto riporta The Los Angeles Times, avrebbe stretto un accordo della durata di cinque anni con Sony Pictures Television, investendo oltre 500 milioni di dollari per poter inserire nel proprio catalogo Seinfeld.

Se la cifra fosse confermata, la società avrebbe speso per avere a disposizione tutte le puntate della sitcom creata da Larry David e Jerry Seinfeld più di quanto versato da NBCUniversal per i diritti legato allo streaming di The Office e da WarnerMedia per ritornare in possesso del cult Friends.

Il post condiviso da Netflix semplicemente festeggia l'accordo che permetterà agli spettatori di rivivere la storia di Jerry, Elaine, George e Kramer, attualmente nelle mani di Hulu.

