Jerry Seinfeld: 'La comicità uccisa dai partiti di sinistra e dalla paura di offendere'

In un'intervista rilasciata al New Yorker, Jerry Seinfeld ha dichiarato, presentando il suo lungometraggio Unfrosted, che l'"estrema sinistra" sta causando l'estinzione della comicità televisiva.

Seinfeld è un'icona del mondo delle sit-com grazie alla sua omonima serie della NBC andata in onda tra il 1989 e il 1998, ma secondo lui gli spettatori non corrono più davanti al televisore per avere la loro dose di comicità come hanno fatto in passato per decenni.

"Non c'è nulla che influisca davvero sul mondo della commedia. La gente ne ha sempre bisogno. Ne hanno un bisogno estremo e adesso non c'è più", ha dichiarato Seinfeld. "Una volta, quando tornavi a casa alla fine della giornata, la maggior parte delle persone diceva: 'Oh, c'è Cheers. Oh, c'è MASH. Oh, c'è Mary Tyler Moore'. Ci si aspettava che in TV ci fosse qualcosa di divertente da guardare. Ebbene, indovinate un po': adesso dov'è? Questo è il risultato dell'estrema sinistra, delle stronzate del P.C. e della gente che si preoccupa così tanto di offendere gli altri".

Jerry Seinfeld e Michael Richards in una scena dell'episodio The Puffy Shirt di Seinfeld

"Seinfeld oggi non sarebbe possibile"

Seinfeld ha osservato che i fan della comicità "ora vanno a vedere i comici stand-up perché non sono controllati da nessuno. È il pubblico che ci controlla. Sappiamo quando andiamo fuori strada. Lo sappiamo subito e ci adattiamo immediatamente. Ma quando si scrive un copione e questo passa in quattro o cinque mani diverse, comitati, gruppi, che rispondono: 'Ecco il nostro pensiero su questa battuta'. Beh, è la fine della tua comicità".

"Negli anni '90 abbiamo fatto un episodio di ['Seinfeld'] in cui Kramer decide di avviare un'attività che consiste nel far tirare i risciò ai senzatetto perché, come dice lui, 'tanto stanno comunque fuori'", ha continuato. "Pensate che potrei mandare in onda quell'episodio oggi? Oggi scriveremmo una battuta diversa con Kramer e il risciò. Non faremmo quella battuta. Ci inventeremmo un'altra battuta. Il mio lavoro consiste nell'essere abbastanza agile e intelligente da far sì che, ovunque mettano dei paletti, io riesca a scavalcarli".

Il nuovo film di Jerry Seinfeld, Unfrosted: storia di uno snack americano, uscirà su Netflix il 3 maggio prossimo.