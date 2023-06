Sei Sorelle: anticipazioni delle trame dal 12 al 16 giugno 2023

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo in Sei Sorelle dal 12 al 16 giugno: la soap spagnola va in onda su RAI 1 alle 16.05

Questa settimana, Sei Sorelle torna su Rai 1 alle 16:05 con nuove, avvincenti, puntate. La soap spagnola ambientata a Madrid nel 1913 ci accompagnerà fino a settembre. Ecco le anticipazioni delle trame della settimana dal 12 al 16 giugno. Tutti gli episodi trasmessi sono disponibili su RaiPlay.

La soap spagnola Sei sorelle si svolge nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso, dove le sei figlie di Don Fernando, rimaste orfane di padre, devono trovare il modo di mantenere la loro posizione sociale e far prosperare l'azienda tessile di famiglia.

Lunedì 12 giugno

Adela parla anche con Rosalía della relazione che ha con German e promette di mettere fine alla relazione. Cristóbal confida al fratello della sua decisione di partire in guerra, senza pensare alle conseguenze. Alcune delle sorelle Silva decidono di andare all'Ambigú per ascoltare Francisca...

Martedì 13 giugno

Il giorno della festa in casa dei Loygorri è arrivato. Alcune delle sorelle valutano di non partecipare all'evento, in solidarietà con Francisca, che non è stata invitata. In fabbrica, don Riccardo insiste nell'aumentare la produzione senza preoccuparsi della qualità e Miguel pensa di rivolgersi al sindacato...

Mercoledì 14 giugno

Francisca decide di andare alla festa rovinando del tutto il rapporto con la sorella Blanca. Le sorelle Silva si riuniscono per prendere una decisione definitiva riguardo la morte del loro padre. Elisa si toglie da sola il gesso dalla gamba rischiando di rendere l'invalidità permanente. Donna Dolores ricorre ad ogni mezzo per impedire che suo figlio vada in Marocco...

Giovedì 15 giugno

Germán e Adela continuano a portare avanti la loro relazione, anche se un fatto cruciale cambierà il corso degli eventi. Carolina torna con il "figlio" di German. Finalmente le sorelle Silva e tutti quanti posso piangere e dispiacersi della morte di Don Fernando. L'avvocato Mendes fa visita in casa Silva per parlare del testamento lasciato dal padre...

Venerdì 16 giugno

Il testamento non può essere aperto perché Don Fernando è considerato disperso in un naufragio e non esiste un certificato di morte. Le sorelle Silva riunite si raccontano dei bei ricordi avuti con il padre tranne Celia che ricorda solamente l'ultima discussione avuta con lui. Don Ricardo rivendica parte dell'eredità di suo fratello...