Sei Sorelle, anticipazioni delle trame per le puntate dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Sei Sorelle torna lunedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti episodi: ecco le trame della settimana per le puntate in onda dal 28 agosto al 1° settembre. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci farà compagnia fino a settembre. Sei Sorelle è disponibile in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand.

Sei Sorelle, trama di lunedì 28 agosto

Aurora chiede aiuto a Celia per organizzare una riunione di suffragette. Celia propone di tenerla a casa Silva, ottenendo l'appoggio di Diana e delle altre sorelle. Blanca oltre a essere sposata con un uomo che non ama, dovrà vivere sotto lo stesso tetto di Cristobal, che ritorna dal Marocco.

Il commissario Rangel interroga tutte le persone coinvolte nel caso della compravendita del bambino di Carolina e German e cerca anche di scoprire l'identità del colpevole dell'omicidio di Marianela.

Sei sorelle: un'immagine promozionale della soap spagnola

Elisa teme per la vita di don Ricardo nella puntata di martedì 29 agosto

Rodolfo rivela al fratello di aver letto la sua lettera e di sapere che lui e Blanca si amavano. Cristóbal gli assicura che, ora che sono entrambi sposati, tutto è cambiato.

Elisa, a conoscenza di alcune minacce di morte nei confronti di don Ricardo, teme per la sua vita e di finire in mezzo a una strada, per questo gli chiede di adottarla legalmente. Bernardo e Petra capiscono di non poter stare lontani e si baciano.

Sei sorelle: Celia Freijeiro nella soap spagnola

Mercoledì 30 agosto: Francisca rivela a Merceditas di essere incinta

Salvador e Bernardo sono convinti che don Ricardo abbia ucciso Basilio ritenendolo il traditore. Don Ricardo, sempre più in difficoltà per il debito con gli inglesi, pare prendere in considerazione i consigli di Salvador.

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Francisca confessa a Merceditas di essere incinta. Il medico della prigione vuole internare Carolina in un ospedale psichiatrico perché ha aggredito German durante una visita.

Nella puntata di giovedì 31 agosto: Don Ricardo non riconosce Elisa come figlia

Don Ricardo dice a Elisa di non poterla riconoscere come figlia temendo di perdere il controllo della fabbrica. I problemi tra Blanca e Rodolfo sono sempre più gravi.

Sei sorelle: Celia Freijeiro nella soap spagnola

Cristóbal, testimone di una loro discussione, nel tentativo di calmare gli animi della coppia peggiora la situazione. Marina, venuta a conoscenza della lite tra i due fratelli, si schiera dalla parte di Rodolfo.

Sei sorelle di venerdì 1° settembre: Donna Dolores potrebbe trovarsi nei guai

Diana va alla festa organizzata dalla Baronessa Von Wolff, moglie di un importante ufficiale tedesco, per rubare alcuni documenti. L'unica delle Silva a essere felice è Celia per la sua relazione con Aurora.

Donna Dolores acquista da Don Ricardo le azioni della Tessuti Silva, pensando di aver fatto un grosso affare. Rodolfo, sapendo che nella fabbrica ci sono attività illecite, consiglia alla madre, senza successo, di disfarsi al più presto delle azioni acquistate.