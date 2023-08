Sei Sorelle, anticipazioni delle trame per le puntate dal 21 al 25 agosto 2023

Sei Sorelle torna lunedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 21 al 25 agosto 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci farà compagnia fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Sei Sorelle, trama di lunedì 21 agosto

Carlitos torna a Madrid e rivela a Elisa che la lettera ricevuta era in realtà destinata a Sofìa. Don Luis torna da Francisca e, dopo aver riflettuto, le propone di sposarla per non dare in adozione il bambino che sta aspettando da Gabriel.

Sei sorelle: Celia Freijeiro nella soap spagnola

Salvador fa le condoglianze a Diana e cerca a poco a poco di farle capire di non essere più la persona sgradevole degli ultimi tempi. Marina consegna a Blanca una lettera scritta da Cristóbal poco prima di morire: il giovane medico spiega che la sua ossessione per Blanca si è ormai placata.

Francisca accetta di sposare Don Luis nella puntata di martedì 22 agosto

Blanca si sente in colpa per la morte di Cristóbal. Avrebbe dovuto dirgli ciò che provava prima della sua partenza. Francisca accetta la proposta di matrimonio di Don Luis, ma non riesce a dimenticare Gabriel. Bernardo riferisce ad Adela che il processo si terrà tra due settimane e devono preparare la strategia della loro difesa.

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Mercoledì 23 agosto: Elisa cerca di risolvere i problemi economici della famiglia

Cristobal è vivo ed è all'ospedale da campo francese. Bernardo comunica alle sorelle che la loro casa rischia di essere pignorata. Elisa accetta di pagare l'ipoteca sulla casa delle Silva e Adela le va a parlare nella speranza che non le cacci di casa, ma Elisa sembra avere altri piani in mente.

In Marocco, finalmente i bombardamenti finiscono e le comunicazioni vengono ripristinate, e Cristobal riesce a mettersi in contatto con il fronte spagnolo.

Nella puntata di giovedì 24 agosto: La sparizione delle casse di oppio tormenta Don Ricardo

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Blanca confessa a Rodolfo di essere ancora innamorata di Cristobal, ma Rodolfo non si scompone e fa di tutto per convincerla a sposarlo. Don Ricardo convoca Salvador, Miguel e Basilio per cercare di capire chi dei tre sia stato a far sparire l'oppio dalle casse in partenza per Londra. Fa capire che il colpevole se ne pentirà amaramente.

È il giorno delle nozze ma Blanca non è affatto entusiasta all'idea, così donna Rosalìa e le sorelle cercano di darle forza.

Sei sorelle di venerdì 25 agosto: Carlitos scopre il destino di Cristóbal

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Elisa stuzzica Merceditas fino a farle perdere la pazienza. La domestica decide di licenziarsi e di tornare dalle Silva.

Alonso è ferito e non è in condizioni di presentarsi all'appuntamento con il suo contatto per consegnare alcuni documenti riservati.

Al suo posto si offre di andarci Diana, che si reca all'Ambigù e riesce nella missione, ma perde il matrimonio di Blanca. Appena dopo la celebrazione delle nozze, Carlitos riceve un telegramma: Cristóbal è vivo! Donna Dolores, Marina e tutti gli invitati piangono di gioia, Blanca sviene.