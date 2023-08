Sei Sorelle, anticipazioni delle trame per le puntate dal 7 all’11 agosto 2023

Sei Sorelle torna martedì alle 16:05 su Rai 1 con nuove ed emozionanti puntate: ecco le trame della settimana dal 7 all'11 agosto 2023. La saga spagnola, ambientata nella Madrid del 1913, ci farà compagnia fino a settembre. Tutti gli episodi sono disponibili su RaiPlay.

Sei Sorelle, trama di lunedì 7 agosto: Francisca mantiene il segreto di Blanca

Blanca racconta ad Adela di aver ceduto alle pressioni di Rodolfo, anche se le cose non sono andate come si aspettava. Bernardo convince Salvador a parlarne con Diana ma non ci riesce perché Alonso viene a prenderla in moto all'uscita dalla fabbrica. Blanca chiede a Francisca di non dire a nessuno che è tornata a casa. Celia affronta Petra e la informa su quanto stia soffrendo a causa sua e che non potranno più essere amiche.

Sei sorelle: Celia Freijeiro nella soap spagnola

I tormenti di Rosalía nella puntata di martedì 8 agosto

Blanca prova a chiarirsi con Rodolfo ma, con arroganza, lui le dice che ormai è sua e che sarà lui a comandare. Rosalía va con Merceditas all'Ambigú dove deve sopportare lo scherno di Raimundo e la vista di Francisca vestita da Bella Margherita.

Mercoledì 9 agosto: Celia conosce il movimento delle suffragette

Merceditas litiga con Raimundo per aver preso in giro donna Rosalia in pubblico ma Raimundo le da un bacio. Aurora invita Celia ad una riunione di suffragette che chiedono il voto femminile. Adela mette in guardia Diana che indossando pantaloni e andando in moto darà motivo alle persone di sparlare ancora delle Silva.

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Nella puntata di giovedì 10 agosto Carlitos torna dal fronte

Salvador crede di sapere come porre fine al contrabbando di oppio alla Tessuti Silva ma Miguel, che comincia a sospettare di lui, avverte Don Ricardo. Mentre Celia è sempre più entusiasta per le nuove esperienze che le fa fare Aurora, Petra si reca a casa delle Silva per chiederle scusa e per proporle di ricominciare a frequentarsi come amiche. Non si hanno notizie di Carlitos dal fronte e Cristobal è molto preoccupato, improvvisamente lo vede entrare nell'ospedale da campo con una grave ferita al fianco.

Sei sorelle: una scena della soap spagnola

Sei sorelle di venerdì 11 agosto: Basilio e Ricardo alla caccia del traditore

Salvador dà il via al piano per incastrare Don Ricardo, sperando di riuscire a riconquistare Diana. Dopo averla aiutata con un macchinario difettoso, la invita educatamente a cena ma Diana rifiuta fraintendendo le sue intenzioni. Francisca, durante la festa per l'onomastico di Enrique si sente male di stomaco. Petra e Bernardo proseguono la loro relazione clandestina e si danno appuntamento in un hotel. Basilio e Ricardo scoprono che qualcuno ha spifferato qualcosa alla dogana di Bilbao che ha bloccato la spedizione delle casse di oppio a Londra. I loro sospetti ricadono su Salvador.