Segreti di famiglia, stasera 3 dicembre su Canale 5 anticipazioni: Seda accusa Engin, Parla è fuori pericolo

Stasera subito dopo Endless Love va in onda una nuova puntata della dizi turca in onda su Canale 5 ogni martedì e giovedì alle 23:20 circa.

Nuovo appuntamento con le anticipazioni della trama di Segreti di famiglia che va in onda stasera martedì 3 dicembre in seconda serata alle 23:20 circa su Canale 5. La soap turca, il cui titolo originale è Yargi, è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Yekta, con Lacin e Seda, va in ospedale per aggiornamenti su Engin, vittima di intossicazione alimentare. La dottoressa conferma la diagnosi, ma Yekta sospetta di Seda, accusandola di vendetta. Intanto, Ilgaz e Ceylin consegnano a Pars un foglio trovato su Engin, con i nomi delle sue vittime di ricatti, potenziale prova per incriminarlo.

Metin ed Eren, con la scientifica, analizzano la cella di Engin cercando altri indizi. Più tardi, Ilgaz e Ceylin cenano insieme, discutendo su chi abbia avvelenato Engin, ma la serata prende una svolta imprevista: Ceylin, sopraffatta dagli eventi, esagera con l'alcol. Ilgaz la accompagna al suo studio, rimanendo con lei tutta la notte e consolidando il loro legame.

Çınar Kay interpretato da Arda Anarat

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Metin ha uno scontro con Mert

Seda, visibilmente provata, affronta Engin dopo il suo risveglio in ospedale. Durante il colloquio, Seda lo accusa apertamente di averla solo usata per i suoi scopi personali, ignorando i suoi sentimenti e la fiducia che gli aveva concesso. Engin, però, sembra più interessato a portare avanti i propri piani e chiede di poter parlare con suo padre, lasciando Seda ulteriormente amareggiata e delusa.

Nel frattempo, Parla, dopo essere stata dichiarata fuori pericolo, torna finalmente a casa con la sua famiglia. Tuttavia, Ceylin, ignara delle dimissioni della ragazza, si reca comunque in ospedale per visitarla. Qui, nel corridoio, ha un incontro inaspettato: incrocia Engin, che viene scortato da due guardie. Lo sguardo tra i due è carico di tensione, segnando un momento chiave in cui i loro destini si intrecciano ancora una volta.

Altrove, Metin affronta un aspro scontro con Mert, esprimendo il suo chiaro disappunto per la vicinanza di quest'ultimo a Cinar. Metin teme che la presenza di Mert possa influenzare negativamente suo figlio e decide di non tollerare ulteriori interferenze. Il confronto tra i due è acceso e lascia presagire che la situazione potrebbe presto degenerare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ozlem sostiene di essere caduta dalle scale ma Eren non ha intenzione di rilasciare Fatih.