Segreti di famiglia, anticipazioni 26 marzo: Pars fa una sconcertante scoperta su Gosku

Segreti di famiglia torna su Mediaset Infinity con un nuovo appuntamento, mercoledì 26 marzo, in cui Pars apparentemente scoprirà qualcosa di molto strano su Gosku.

Segreti di famiglia, la soap turca che dallo scorso 3 marzo è tornata in streaming su Mediaset Infinity, si prepara a una nuova puntata, quella di mercoledì 26 marzo, piena di colpi di scena.

La dizi è disponibile con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì, solo sulla piattaforma.

Cosa è successo nella puntata precedente

Ilgaz e Ceylin

Ceylin avanza il sospetto che l'assassino di Engin possa essere la stessa persona che ha scambiato il campione. Niyazi viene convocato per verificare il suo numero di scarpa, ma dopo aver scattato una foto del suo piede questo appare molto più grande comparato al 43 del presunto assassino.

Eren decide di confidarsi con Pars e gli racconti di avere una figlia. Cinar dopo una discussione con il fratello, confessa al padre Metin di voler partire per sempre. Il rimorso per l'omicidio di Zafer è insopportabile.

Lacin chiede aiuto a Seda per cercare di scagionare il suo autista.

Anticipazioni Segreti di famiglia del 26 marzo

Ceylin e Ilgaz sistemano il loro ufficio mentre Pars chiede un mandato di perquisizione per Goksu. Eren e Metin, infatti, l'avevano convocata per un interrogatorio dopo aver scoperto che era stata allo studio legale Tilmen. La perita forense in realtà era stata incastrata da Niyazi, che le aveva rubato il cellulare.

Ora Pars si reca dal giudice per sbloccare la situazione in stallo con Gosku, che interrogatorio dopo interrogatorio continua a dichiararsi innocente. Il procuratore capo ottiene un mandato di perquisizione ma non immagina quello che troverà. La situazione di Goksu si complica quando dal suo armadietto tirano fuori una bustina con i capelli di Ilgaz.