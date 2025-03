Segreti di famiglia anticipazioni 13 marzo: Tugce rifiuta le richieste della madre

Nelle anticipazioni di Segreti di famiglia del 13 marzo, Ceylin decide di sostenere Ilgaz, nonostante sia in disaccordo con la sua decisione.

Segreti di famiglia torna giovedì 13 marzo con una nuova puntata, disponibile in streaming su Mediaset Infinity fin dalle prime ore del mattino. Un ritorno nel pieno delle indagini, per la dizi, che ha riportato gli spettatori nel dramma vissuto da Ceylin dopo la morte di Engin.

Cosa è successo nella puntata precedente

Ilgaz e Ceylin

Nell'episodio 53, Ceylin torna sulla scena del crimine insieme a Ilgaz e comincia ad avere dei brevi ricordi. Conferma che era presente una terza persona, deducendo sia una donna sia dall'odore dello shampoo e sia per il ricordo dei capelli. Di conseguenza lei e Igaz decidono di rilasciare una nuova dichiarazione a Pars, il quale nel frattempo si trova sulla scena di una sparatoria.

Chiederà a Eren, che nel frattempo lo aveva avvisato, di dire a Ceylin che sarà ricevuta la mattina successiva. Eren intanto ha accolto in casa la figlia, scappata dalla casa materna. Lacin dice a Murat che Yekta sospetta qualcosa, ma pensa di averlo convinto. Yekta nel frattempo è fuori di sé per il rilascio di Ceylin e organizza una campagna mediatica di denigrazione.

Su Mediaset Infinity è disponibile l'episodio completo, distribuito mercoledì 12 marzo.

Segreti di famiglia: cosa succede nella puntata del 13 marzo

Ceylin ha saputo che Ilgaz ha dato le dimissioni da procuratore al solo scopo di assumere la sua difesa. Lei però non è affatto convinta di questa mossa, teme che sarà la sua rovina, così gli parla e impone che torni sui suoi passi. L'uomo è però irremovibile: dopo averci pensato a lungo, è convinto che di aver preso la decisione giusta.

Arriva il giorno in cui Ilgaz sta per ricevere l'abilitazione come avvocato e chiede a Ceylin di essere presente alla cerimonia. Lei ribadisce di essere assolutamente contraria al fatto che Ilgaz abbia abbandonato la professione di Procuratore, ma comprende le sue intenzione. Decide quindi di accontentarlo e di partecipare alla cerimonia.

Eren, che sta ospitando Tugce a casa sua, riceve la visita di Ozlem. La donna vorrebbe riavere a casa sua figlia. Ma la ragazza, dopo essere scappata, non sembra avere alcuna intenzione di accontentare le richieste materne.