Segreti di famiglia: le trame della settimana da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile

Segreti di famiglia torna su Mediaset Infinty per una nuova settimana, da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile.

La scorsa settimana la dizi si era chiusa con Yekta che aveva deciso di sferrare il suo attacco contro Ceylin, spingendo i suoi associati a frugare senza sosta nella vita della donna alla ricerca di passi falsi.

Nel frattempo Ceylin chiede aiuto a Mert: la sua intenzione è scoprire il segreto che Engin utilizzava per ricattare suo padre. La donna va poi a trovare Neva, per cercare di escluderla dalla lista dei sospettati, e la sorprende a baciare Cuneyt.

Segreti di famiglia dal 31 marzo al 4 aprile

Lunedì 31 marzo, episodio 68 - Ilgaz incontra Murat in carcere e interrogandolo capisce che l'uomo si è dichiarato colpevole per coprire qualcuno. Ceylin decide di andare a trovare Lacin e di parlare con lei, senza riuscire ad avere alcuna risposta. Nel frattempo, scopre grazie a Mert che una tale Ayla Ender, ex segretaria della facoltà di giurisprudenza, può essere la soluzione per incastrare Yekta. Purtroppo la donna è morta da alcuni anni, ma Ceylin riesce a ottenere il contatto della famiglia. Grazie a Seda, Lacin riesce a incontrare Murat in carcere, ma le due donne vengono viste da Ilgaz. Yekta convince Cuneyt a testimoniare il falso contro Ceylin.

Martedì 1° aprile, episodio 69 - Ceylin va a trovare la figlia di Ayla all'insaputa di Ilgaz, scoprendo che Yekta era in qualche modo debitore nei confronti della donna, ma non ne conosce ancora il motivo.

Mercoledì 2 aprile, episodio 70 - Pars comunica a sua sorella la sua antipatia per Cuneyt. Non gradisce che la ragazza abbia una relazione proprio con lui. Ilgaz nel mentre scopre il segreto di Neva. Pars lo affronta poiché non gradisce tutto questo accanimento verso sua sorella.

Giovedì 3 aprile, episodio 71 - Pars cerca di ritardare l'ordine di una nuova perquisizione sulla scena dell'omicidio di Engin. Nel frattempo, Ilgaz si reca comunque sul luogo e trova il terzo proiettile, senza toccarlo. Il mandato alla fine viene emesso e la perquisizione effettuata. Eren segue le indicazioni del suo amico e trova facilmente il proiettile.

Venerdì 4 aprile, episodio 72 - Eren arriva in tempo all'udienza per avvertire il giudice che il terzo proiettile trovato è compatibile con la pistola di Niyazi ed è sporco del sangue di Engin. Il giudice, a quel punto, scagiona Ceylin. Dopo la sentenza, Mert invita tutta la famiglia di Ceylin a casa per una cena di famiglia.