Star Trek: Discovery 5, una nuova clip anticipa l'ultima stagione della serie

Paramount+ ha diffuso una nuova clip della quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery e ha annunciato l'uscita della serie prevista per l'aprile 2024 sulla piattaforma streaming (su Netflix in Italia).

La clip è stata presentata dalla star Sonequa Martin e la showrunner Michelle Paradise durante il panel Paramount+ al CCXP di sabato a San Paolo, in Brasile. Nel video il capitano Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) e Cleveland "Book" Booker (David Ajala) affrontano un'enorme creatura aliena che ha la capacità di rendersi invisibile.

Star Trek: Section 31, Michelle Yeoh protagonista del film spin-off di Discovery

Star Trek: Discovery 5

Secondo la trama ufficiale, la quinta stagione "vedrà il Capitano Burnham e l'equipaggio della U.S.S. Discovery scoprire un mistero che li manderà in un'epica avventura attraverso la galassia per trovare un antico potere la cui stessa esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma ci sono anche altri a caccia, nemici pericolosi che vogliono disperatamente reclamare il premio per sé e non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo".

Oltre a Sonequa Martin-Green e David Ajala, la quinta stagione annovera tra i suoi protagonisti Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz e Blu del Barrio. La serie è prodotta dai CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Di seguito potete guardare il trailer: