Secret Invasion, rivelato il vero ruolo di Emilia Clarke nella serie Marvel? Gli ultimi rumor

È da tempo che si parla del possibile ruolo di Emilia Clarke nella serie Marvel Secret Invasion, ma finora non si è mai potuto dare nulla per certo: che questa sia la volta buona?

Secret Invasion non è ancora arrivato sugli schermi, ed Emilia Clarke è ancora una delle più grandi incognite della serie Marvel in produzione per Disney+. I fan continuano infatti a chiedersi chi mai interpreterà la star di Game of Thrones, visto che finora ci sono stati tanti report contrastanti, incluso l'ultimo.

È infatti emersa una nuova indiscrezione in merito al possibile personaggio di Emilia Clarke nella serie tv con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, e pare che provenga dal noto scooper Daniel Richtman, che su Patreon avrebbe rivelato una connessione tra la parte di Clarke e il personaggio di Mendelsohn.

Secret Invasion: il personaggio di Emilia Clarke spoilerato da una GIF ufficiale

Come riportato da The Direct, infatti, secondo Richtman in Secret Invasion Clarke interpreterà sì una Skrull di nome G'iah, come precedentemente detto, ma questa sarà la versione adulta della figlia di Talos (Mendelsohn), il cui nome umano è Nell.

Ciò non andrebbe automaticamente ad escludere altre ipotesi, come ad esempio il fatto che interpreti la direttrice della S.W.O.R.D. Abigail Brand (potrebbe essere una delle sue trasformazioni in quanto mutaforma?), ma di certo, nota anche The Direct, sono dettagli che ci portano a riflettere ulteriormente sul tipo di storia che vedremo nello show.

Secret Invasion: Emilia Clarke e Samuel L. Jackson sul set della nuova serie Marvel (FOTO)

Nelle foto dal set, ricorda sempre il sito, il personaggio di Clarke sembra interagire principalmente con Maria Hill (Cobie Smulders) e il personaggio a cui presta il volto Kingsley Ben-Adir, che si pensa possa essere il leader del gruppo di ribelli Skrull Gravik, ma ovviamente resta tutto da vedere e da rivalutare in base a un contesto che, al momento, non ci è dato conoscere.

Secret Invasion arriverà nel corso del 2023 su Disney+.