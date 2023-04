Secret Invasion: nuovo poster della serie Disney+, questa sera il trailer ufficiale

Come vociferato nei giorni scorsi, Secret Invasion arriverà su Disney+ il 21 giugno e si prospetta essere uno dei progetti più importanti della Fase 5 dell'MCU. Per alimentare l'hype dei fan i Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo poster in attesa del trailer completo che verrà diffuso in rete questa sera durante il Sunday Night Baseball su ESPN.

Il poster combina in maniera molto sagace l'immagine di Nick Fury (Samuel L. Jackson) con quella di uno Skrull, razza aliena che si è infiltrata sulla Terra per anni. I fan li hanno incontrati per la prima volta in Captain Marvel e la teoria suggerirebbe che a causa del Blip avvenuto alla fine di Avengers: Infinity War molti dei personaggi secondari che sono saliti alla ribalta in quest'ultima Fase 4 sarebbero degli Skrull sotto mentite spoglie.

Secret Invasion: Samuel L. Jackson ha anticipato l'arrivo di una versione giovane di Nick Fury?

In base alla sua sinossi ufficiale, vedremo Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet. Lo show Marvel arriverà su Disney+ nella primavera del 2023.

Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe, segno che qualcosa di grosso bolle in pentola per questa nuova Fase 5.