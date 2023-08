Secret Invasion: il finale getta le basi per due futuri film dell'MCU

Nonostante le aspettative fossero alle stelle, i fan sono rimasti alquanto delusi da Secret Invasion, nuova serie dei Marvel Studios realizzata in esclusiva per Disney+. Si è trattato inoltre del primo show a non avere una scena post-credits, ma il regista Ali Selim ha spiegato che il finale è ugualmente servito da apripista per due futuri film del Marvel Cinematic Universe: The Marvels e Armor Wars.

"Mi sono state date delle raccomandazioni per il futuro. Mi hanno detto che avrei dovuto far andare Nick Fury nello spazio e fare in modo che le gambe di Rhodey non funzionassero, preparandolo per Armor Wars" ha spiegato ai microfoni di ScreenRant.

The Marvels arriverà nelle sale a novembre e vedrà il team up interamente al femminile tra Captain Marvel, Monica Rambeau e Kamala Khan, oltre ovviamente alla presenza di Nick Fury. Armor Wars, nato come una serie TV e poi tramutato in film, non ha invece ancora una data di uscita.

Secret Invasion, i titoli di testa e il problema Intelligenza Artificiale. Il limite tra strumento e pericolo

Secret Invasion, Ali Selim si aspettava delle minacce di morte

Il regista aveva dichiarato di essersi preparato al peggio dopo l'incredibile colpo di scena che ha coinvolto il personaggio di Rhodey (Don Cheadle). Nella serie viene infatti rivelato di come il migliore amico di Tony Stark fosse in realtà uno Skrull, ma non è stata chiarita la timeline in cui il vero Rhodey sia stato scambiato, lasciando dubbiosi i fan della Marvel.

"Temo di ricevere minacce di morte per questo e perché sono il tizio che ha fatto fuori Maria Hill. Quindi in realtà ora mi nasconderò per un po'".