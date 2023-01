Armor Wars: svelati potenziali spoiler sulla trama del nuovo film Marvel

In attesa di conoscere la data di uscita precisa di Armor Wars, nuovo film della Marvel inizialmente pensato come serie TV, emergono in rete alcuni dettagli della trama che potrebbero rivelare degli spoiler molto importanti.

A quanto pare, Armor Wars si colloca temporalmente subito dopo la fine della serie TV Secret Invasion e vedrà il Damage Control in un ruolo cruciale. Avranno infatti accesso alla tecnologia STARK che vogliono adoperare a tutti i costi per combattere la guerra. Sono in possesso della nanotuta di Iron Man e vogliono utilizzarla come arma letale.

Ed è questo punto che entra in scena Rhodey (Don Cheadle) pronto a rispettare il patto del compianto amico. Tony Stark, infatti, non avrebbe mai voluto che la sua tutta finisse in cattive mani e fosse utilizzata come arma di distruzione di massa. Il film vedrà anche il debutto di Teddy Altman, alias Hulkling, come parte dell'Avengers Failsafe Program. Nei fumetti Marvel il programma ha poi dato il via agli Young Avengers.

Armor Wars non sarà più una serie, il progetto con Don Cheadle diventa un film

Originariamente scritto da David Michelinie e Bob Layton e pubblicato per sette numeri dal dicembre 1987 al giugno 1988, il fumetto Armor Wars era incentrato sul genio inventivo di Tony Stark quando il miliardario scopre che la stessa tecnologia top-secret con cui ha creato l'armatura di Iron Man è ora disponibile nelle mani di diversi supercriminali mortali.