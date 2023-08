Secret Invasion, il regista: 'Mi aspetto minacce di morte dopo il colpo di scena su War Machine'

Il finale di Secret Invasion ha scombinato quanto era stato rivelato finora nei cinecomic Marvel svelando un colpo di scena che coinvolge War Machine e muta radicalmente la prospettiva su uno dei momenti chiave di Avengers: Endgame. Take sarebbe lo stravolgimento che il regista della serie Disney+ Ali Selim si aspetta minacce di morte in seguito alla rivelazione che coinvolge James "Rhodey" Rhodes nell'episodio finale.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul finale di Secret Invasion

Come rivela la recensione del sesto e ultimo episodio di Secret Invasion, il finale di stagione chiarisce che Rhodes (Don Cheadle) è un Skrull fin dagli eventi di Captain America: Civil War. In tal caso, la serie lascia intendere che Rhodey fosse uno Skrull anche in Avengers: Endg_ame, quando il suo migliore amico Tony Stark/Iron Man è morto al suo fianco. Data questa svolta inaspettata e le sue potenziali conseguenze nell'MCU, Ali Selim è preparato al peggio. "Temo di ricevere minacce di morte per questo e perché sono il tizio che ha fatto fuori Maria Hill. Quindi in realtà ora mi nasconderò per un po'"_, ha detto nel corso di un'intervista all'Hollywood Reporter.

Secret Invasione: una scena del terzo episodio

Verso la fine del sesto episodio di Secret Invasion, Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Sonya Falsworth (Olivia Colman) mettono all'angolo Rhodes sotto la minaccia delle armi mentre cercano di convincere il presidente Ritson (Dermot Mulroney) che è uno Skrull sotto mentite spoglie. Fury uccide lo Skrull fingendosi il colonnello mentre G'iah (Emilia Clarke) elimina Gravik (Kingsley Ben-Adir) in uno scontro fatale. Quando G'iah torna al complesso degli Skrull, libera tutti coloro che erano tenuti prigionieri durante l'invasione, incluso Rhodes, che indossa un camice da ospedale ed è ignaro di ciò che è accaduto. Il che lascia intendere che sia stato catturato poco dopo la sua debilitante lesione spinale in Captain America: Civil War.

Da quanto tempo Rhodey è uno Skrull?

Rhodes è uno skrull da Civil War? Secondo Ali Selim il suo periodo di tempo come membro della razza aliena mutaforma è discutibile: "Lo direi a chiunque, riguardate tutto e prestate attenzione le scene di Rhodey nell'MCU, guardate come si comporta ora che avete una prospettiva leggermente diversa su Rhodey o sugli Skrull. Ma non so se ci sia un punto di vista definitivo risposta. Penso che sia ancora aperto all'interpretazione".

I fan del Marvel Universe sanno bene quanto Tony Stark e Rhodes/War Machine siano stati vicini fin dall'inizio del franchise cinematografico di Iron Man. Dopo la messa in onda del finale di stagione di Secret invasion "Home", molti fan hanno espresso il loro disappunto sui social media, accusando lo spettacolo di minare la profondità emotiva degli ultimi momenti di Tony Stark in Avengers: Endgame. Forse, la reazione a questa rivelazione è una delle ragioni per cui l'ultimo episodio ha ottenuto un punteggio record (in negativo stavolta) del 7% su Rotten Tomatoes, di gran lunga il punteggio peggiore per un episodio di una serie MCU Disney+.