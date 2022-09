Secret Invasion: Emilia Clarke torna sul set per i reshoot (FOTO)

Sono iniziati i reshoots della serie Disney+ Secret Invasion e una pioggia di foto dal set che mostrano Emilia Clarke in azione hanno invaso i social media.

Le foto più recenti di Emilia Clarke sono state scattate sul set dello show a Londra, in Inghilterra, la scorsa settimana. Nelle foto, Clarke, che interpreta un personaggio ancora ignoto, ma che secondo le voci potrebbe essere G'iah/Gloria Warner, una Skrull coinvolta nell'invasione della Terra nella serie a fumetti Secret Invasion. nelle foto l'attrice si aggira nei pressi di un camion di carne, completo di una varietà di animali appesi all'interno.

"Secret Invasion è una nuova serie in arrivo su Disney+ che vede protagonisti Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quello dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento crossover mostra una fazione di mutaforma Skrull che si sono infiltrati sulla Terra per anni."

Nel cast dello show troviamo anchee Emilia Clarke, Kingsley Colman, Olivia Colman, Killian Scott, Kingsley Ben-Adir, Carmen Ejogo e Christopher McDonald. Kyle Bradstreet sarà lo showrunner con Jonathan Schwartz co-produttore esecutivo insieme al capo dei Marvel Studios Kevin Feige.