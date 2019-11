Se Dio vuole, stasera su Rai1 il film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann

Se Dio vuole arriva stasera su Rai1 alle 21:25, film commedia di Edoardo Falcone che tocca con leggerezza il tema del divino. Uscito nel 2015 ha ricevuto due candidature ai David di Donatello per il miglior regista esordiente e per il miglior attore protagonista, Marco Giallini. Altre due nomination sono arrivate anche ai Nastri d'argento, sempre per Giallini e per il miglior produttore, oltre ad aver ricevuto il premio del pubblico al Tokio film festival.

La storia di Se Dio Vuole ruota intorno a Tommaso, uno stimato cardiochirurgo inaridito dagli anni e dalla carriera. Il suo lungo matrimonio con Carla, una donna un tempo piena di ideali, è ormai sfiorito. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha sposato Gianni, un agente immobiliare. Andrea, invece, è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne. Tuttavia ultimamente appare cambiato, al punto che l'intera famiglia si è convinta della sua omosessualità. Ma mentre il capofamiglia si prepara a sfoggiare la sua apertura mentale, mostrando piena accettazione della diversità del figlio, Andrea spiazza tutti dichiarando di voler diventare prete.

Se Dio Vuole: Marco Giallini nel ruolo del chirurgo Tommaso in una scena del film

Il cast è composto da nomi molto noti del nostro cinema, da Marco Giallini, nei panni di Tommaso, ad Alessandro Gassmann, che interpreta l'esilarante Don Pietro. La moglie di Tommaso, Carla, è invece Laura Morante, mentre i due figli Andrea e Bianca hanno il volto di Enrico Oetiker e Ilaria Spada.