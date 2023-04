Se Dio Vuole, trama e cast del film con Marco Giallini e Alessandro Gassmann, stasera su Rai 3

Stasera 7 aprile Rai 3 alle 21:20 offre agli spettatori una serata all'insegna del divertimento con il film Se Dio Vuole. La pellicola è diretta da Edoardo Falcone e scritta dallo stesso regista in collaborazione con Marco Martani. Ecco la trama, il cast e il trailer del lungometraggio.

Se Dio Vuole: Alessandro Gassman si concede uno spuntino a base di pizza e mortadella con Marco Giallini in una scena

Se Dio Vuole: Trama

Tommaso è un cardiochirurgo, ma con il cuore inteso come motore dei sentimenti, non ha molta dimestichezza. E' sposato da tanti anni con Carla, una donna appassionata che col tempo si è lasciata un po' sfiorire, e hanno due figli ormai grandi.

Se Dio Vuole: Marco Giallini con Laura Morante. Edoardo Pesce e Ilaria Spada in un momento del film

Bianca, una ragazza simpatica ma prima ideali e idee e Andrea, ragazzo un po' introverso e pieno di interessi che con entusiasmo segue le orme del padre studiando per diventare medico. Il comportamento del ragazzo ultimamente ha preso però una piega strana, tanto da far sospettare che ci sia qualcosa di grosso sotto.

Se Dio Vuole: Laura Morante e Ilaria Spada in una scena del film

Ma il coming-out non è esattamente come se lo aspettava suo padre, perché Andrea non è gay bensì vuole farsi prete. Inizia così una guerra spietata contro il sacerdote che secondo lui ha plagiato il figlio mettendo in pericolo il suo promettente futuro.

Se Dio Vuole: Alessandro Gassman con il regista Edoardo Falcone sul set

Se Dio Vuole è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 9 aprile 2015 grazie a 01 Distribution. Con questo film, il regista Edoardo Falcone ha vinto il David di Donatello e il Nastro d'argento come miglior regista esordiente.

Se Dio Vuole: Interpreti e personaggi