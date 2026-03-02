Scuola di seduzione: il nuovo film di Carlo Verdone ha finalmente una data su Paramount+

Svelata l'uscita del nuovo film di Carlo Verdone. È destinato allo streaming Scuola di seduzione, in arrivo in esclusiva su Paramount+ il 1 aprile.

La vivace pellicola, diretta e interpretata da Verdone, che ne firma anche la sceneggiatura insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, segna il ritorno di Verdone alla regia di un film dopo la fortunata esperienza con la serie Vita da Carlo.

Carlo Verdone a una festa, alle sue spalle si notano Vittoria Puccini e Beatrice Arnera

Quale è la trama di Scuola di seduzione

Prodotto da Luigi e Aurelio De Laurentiis, Scuola di seduzione affronta il tema dell'amore e delle sue peripezie in epoca contemporanea. Oggi che i social media e l'intelligenza artificiale influenzano le nostre vite, anche negli aspetti più intimi, sei personaggi accomunati da insicurezze e fragilità affettive decidono di rivolgersi a una love coach per mettere ordine nelle loro relazioni presenti, passate e soprattutto future.

Supercast per la commedia sentimentale che vanta la presenza di Lino Guanciale, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani, Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti, Lilith Primavera e di Karla Sofía Gascón nei panni di una love coach molto speciale.

Karla Sofía Gascón, occhiali inforcati, nei panni di una love coach molto speciale

Karla Sofia Gascon e lo scandalo dei tweet razzisti

Carlo Verdone ha voluto l'attrice spagnola Karla Sofía Gascón nella sua nuova commedia dopo lo scandalo dei tweet razzisti contro musulmani, George Floyd e diversità agli Oscar che l'ha vista costretta a cancellare il suo account X.

"Sono così stufa di tutta questa merda, dell'Islam e del Cristianesimo, del Cattolicesimo e di tutte le fottute credenze di imbecilli che violano i diritti umani", scrive l'attrice in uno dei tweet incriminati, ma ci sono critiche all'islamismo crescente in Spagna, alla figura di George Floyd, afroamericano ucciso il 25 maggio 2020 a Minneapolis da un agente di polizia e vari personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Selena Gomez, definita una 'riccona opportunista'.

Nonostante la tempesta mediatica e le successive scuse dell'attrice, Netflix, che ha prodotto, Emilia Perez e la co-star Zoe Saldana hanno preso le distanze da Gascon e dalle sue esternazioni, ma la corsa all'Oscar del film è stata frenata dallo scandalo mediatico.

La locandina di Scuola di seduzione