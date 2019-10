Scrubs su Amazon Prime Video da oggi, ma manca la stagione 2

Scrubs è stato finalmente aggiunto al catalogo di Amazon Prime Video: la serie è disponibile in streaming da oggi, ma senza la stagione 2.

Il cast di Scrubs in una foto promozionale dell'ottava stagione.

Scrubs è su Amazon Prime Video, finalmente: la serie è disponibile streaming da oggi, come era stato anticipato all'inizio di ottobre, ma con un'amara sorpresa per i fan: manca la stagione 2. Abbiamo chiesto ad Amazon spiegazioni sul perché la seconda stagione della serie manchi dal catalogo e siamo in attesa di risposta.

Ambientata all'Ospedale Sacro Cuore, Scrubs vede tra i protagonisti il tirocinante John Michael Dorian (detto J.D.) interpretato da Zach Braff - e la folle equipe dell'ospedale, a cominciare dai medici, il dottor Turk, il dottor Perry Cox, il dottor Kelso, per poi proseguire con la capo infermiera Carla, la tirocinante Elliot, e il famigerato e temutissimo Inserviente, di cui nessuno conosce il nome (ma lui conosce i nomi di tutti). Per il suo ruolo nella divertentissima serie medical Zach Braff fu nominato tre volte ai Golden Globes, mentre Scrubs ha ricevuto due Emmy (su 17 candidature).

Il titolo di Scrubs è un gioco di parole che si riferisce all'atto di lavarsi scrupolosamente mani e braccia prima di ogni intervento chirurgico, ma al tempo stesso indica anche il camice ospedaliero e sta a significare "persone di poco conto".

Ricordiamo che oltre a Scrubs su Amazon Prime Video, tra le novità di ottobre in catalogo sulla piattaforma streaming figurano tutte le stagioni di Criminal Minds, Grey's Anatomy 14, le prime 19 stagioni di South Park, e tra i film anche Kill Bill Vol.1 e Vol.2.