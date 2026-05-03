Report stasera su Rai 3: il caso Santanchè e le altre inchieste del 3 maggio

Stasera Report porta al centro il caso Santanchè e una serie di inchieste tra politica, cultura e cronaca internazionale: un racconto di potere, intrecci societari e nuove rivelazioni.

Stasera su Rai 3 torna Report con una puntata condotta da Sigfrido Ranucci ricca di inchieste che spaziano dalla politica alla cronaca internazionale. Al centro dell'apertura il caso Santanchè e le vicende legate a Visibilia, tra indagini, passaggi societari e nuovi sviluppi giudiziari. Il programma approfondisce poi temi di attualità e cultura con il caso Venezi alla Fenice e il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni.

Santanchè e il caso Visibilia sotto la lente

L'inchiesta È tutto un cinema di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi, riaccende i riflettori sulla vicenda di Daniela Santanchè. Dopo le dimissioni imposte da Giorgia Meloni, l'ex ministra e senatrice di Fratelli d'Italia è coinvolta in diversi procedimenti giudiziari per falso in bilancio.

Al centro del servizio c'è anche il destino della società Visibilia, ceduta ma ancora legata alle sorti personali e penali della politica. L'azienda, gravata da circa 7 milioni di euro di debiti, continua a cambiare proprietà mentre la magistratura indaga su una rete di passaggi societari ritenuti poco chiari.

Cultura e polemiche: il caso Venezi e il documentario su Regeni

Il servizio Bella ciao di Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Samuele Damilano, racconta lo scontro attorno alla figura di Beatrice Venezi e l'annullamento delle future collaborazioni con il Teatro La Fenice. L'inchiesta affronta anche il tema del mancato finanziamento del Ministero della Cultura al documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, riaprendo il dibattito sul sostegno alle produzioni indipendenti.

Zampolli, Epstein e il circuito delle modelle

Nel servizio La zia d'America di Sacha Biazzo, con la collaborazione di Luigi Scarano e Cristiana Mastronicola, Report ricostruisce la figura di Paolo Zampolli, imprenditore e inviato speciale vicino a Donald Trump. L'inchiesta lo collega al mondo delle agenzie di moda internazionali e al circuito legato a Jeffrey Epstein e Jean-Luc Brunel. Le testimonianze raccolte e un audio esclusivo gettano nuova luce su un sistema segnato da accuse di abusi e relazioni controverse.

Cutro, il processo sui mancati soccorsi

Ampio spazio anche alla cronaca con La notte del soccorso di Rosamaria Aquino. Al Tribunale di Crotone è in corso il processo sul naufragio di Cutro del 25-26 febbraio 2023, in cui morirono 94 migranti, tra cui 35 minori. Attraverso audio originali e testimonianze, il programma ricostruisce le decisioni prese quella notte dalle autorità, mentre i familiari delle vittime continuano a chiedere verità e giustizia.

Tartufo cinese e mercato parallelo in Europa

Chiude la puntata Tartufi cinesi di Lucina Paternesi, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola. Il servizio indaga sul mercato del tartufo nero pregiato, spesso importato dalla Spagna ma legato anche a produzioni cinesi che arrivano in Italia nonostante il divieto di commercializzazione. Un'inchiesta che evidenzia come, dietro un prodotto simbolo dell'eccellenza gastronomica, si nascondano filiere opache e controlli insufficienti.