Scrubs e i suoi protagonisti tornano in tv: ABC conferma la produzione della serie reboot

ABC ha ordinato la produzione della serie reboot di Scrubs che potrà contare sul ritorno dei protagonisti Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke.

I tre attori saranno coinvolti anche in veste di produttori insieme a Bill Lawrence, l'ideatore dello show originale diventato negli anni un cult.

I primi dettagli del reboot di Scrubs

Tim Hobert e Aseem Batra saranno showrunner e produttori esecutivi del ritorno di Scrubs sul piccolo schermo.

Al centro della trama ci saranno JD Dorian (Zach Braff) e Christopher Turk (Donald Faison) che ritornano a lavorare insieme dopo molto tempo. Il mondo della medicina, nel frattempo, è cambiato, i tirocinanti sono cambiati, ma la loro amicizia ha resistito alla prova del tempo.

Wallpaper del serial tv Scrubs

Tra i corridoi dell'ospedale ci saranno personaggi nuovi e alcuni graditi ritorni, come quello di Elliot interpretata da Sarah Chalke, e tutti saranno alle prese con risate, emozioni e alcune sorprese.

Nel cast potrebbe tornare anche Judy Reyes, interprete dell'infermiera Carla Espinosa, nonostante il suo impegno nella serie High Potential, lo show targato ABC con star Kaitlin Olson.

L'annuncio del creatore della serie

Bill Lawrence ha dichiarato: "Scrubs significa così tanto per me. Sono così entusiasta per l'opportunità di riunire il gruppo".

Lo sceneggiatore aveva spiegato che stava pensando alla possibilità di realizzare un revival, riportando in scena i protagonisti originali, con alcuni elementi tipici del reboot, grazie a nuovi personaggi e situazioni inedite, pur essendo legate allo stesso spunto narrativo.

Lo show originale era andato in onda per sette stagioni su NBC e per due su ABC.