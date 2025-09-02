Scrubs: Judy Reyes sarà nuovamente l'infermiera Carla nella serie reboot

L'attrice, impegnata anche nelle riprese di High Potential, ha trovato un accordo con la produzione della comedy e tornerà all'Ospedale del Sacro Cuore accanto a JD e Turk!

Scrubs tornerà sugli schermi e tra gli interpreti, per la gioia dei fan, ci sarà anche Judy Reyes, riprendendo così il ruolo di Carla Espinosa.

ABC ha annunciato la produzione della comedy, che sarà composta da puntate della durata di 30 minuti, a luglio.

I ritorni nel cast

Il cast del ritorno di Scrubs poteva già contare sulla presenza di Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke nei ruoli di JD Dorian, Christopher Turk, ed Elliot Reid.

Judy Reyes in una immagine promo di Scrubs

Judy Reyes, recentemente anche nel cast di High Potential, sarà una guest star e riporterà sugli schermi dell'infermiera Carla Espinosa, che lavorava all'ospedale del Sacro Cuore ed è stata una delle protagoniste di otto stagioni dello show originale.

Al centro della trama della nuova versione di Scrubs ci saranno JD e Turk che si ritrovano di nuovo al lavoro insieme, affrontando un mondo della medicina che è molto cambiato rispetto al passato. La loro amicizia, tuttavia, ha resistito alla prova del tempo.

Tra i corridoi dell'Ospedale del Sacro cuore ci saranno risate, amori e molte sorprese.

Il creatore della serie originale, Bill Lawrence, farà parte del team dei produttori insieme a Tim Hobert e Aseem Batra, coinvolti come showrunner. Nella produzione ci saranno inoltre Jeff Ingold e Liza Katzer.

L'impegno di Reyes in High Potential

Il coinvolgimento di Reyes era rimasto a lungo in sospeso a causa del suo impegno sul set di High Potential, lo show che ha nel cast anche Kaitlin Olson nella parte di una madre single che possiede un grande talento nel risolvere crimini, collaborando così con l'esperto detective Adam Karadec.

Nello show Reyes ha la parte di Selena Soto, che si aspetta sempre il meglio dai suoi detective, pretendendo un lavoro eccellente sotto ogni punto di vista. Nella seconda stagione il personaggio considererà Morgan come un membro del team a tutti gli effetti.