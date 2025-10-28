Scrubs, l'attesa dei fan sta per finire: svelata la data del debutto della serie reboot

ABC e Hulu hanno svelato quando è previsto l'arrivo sugli schermi delle prime due puntate del progetto con star Zach Braff e Donald Faison.

I fan di Scrubs hanno finalmente una data prevista per il debutto dell'atteso ritorno della serie: il reboot debutterà sugli schermi americani di ABC il 25 febbraio alle ore 20 con due puntate.

Negli Stati Uniti la serie arriverà il giorno successivo su Hulu e, considerando i precedenti, in Italia gli episodi potrebbero essere disponibili in streaming su Disney+.

Il ritorno di Scrubs

In attesa di conferme riguardanti la distribuzione internazionale, i fan che hanno amato le divertenti disavventure ambientate tra i corridoi dell'ospedale Sacro Cuore possono vedere la prima immagine del reboot di Scrubs che ritrae un particolare momento tratto dagli episodi inediti con star Zach Braff, condivisa dal network televisivo in occasione dell'annuncio del suo palinsesto.

Nel cast ci sono inoltre Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes, e John C. McGinley, al loro ritorno nel mondo dello show, e le new entries Vanessa Bayer e Joel Kim Booster.

Scrubs: una foto del reboot

Cosa racconterà il reboot

Al centro della trama della nuova versione di Scrubs, secondo le prime indiscrezioni, ci saranno JD e Turk che si ritrovano di nuovo al lavoro insieme, affrontando un mondo della medicina che è molto cambiato rispetto al passato. La loro amicizia, tuttavia, ha resistito alla prova del tempo.

Tra i corridoi dell'Ospedale del Sacro cuore ci saranno, come sempre, risate, amori e molte sorprese.

Il creatore della serie originale, Bill Lawrence, farà parte del team dei produttori insieme a Tim Hobert e Aseem Batra, coinvolti come showrunner. Nella produzione ci saranno inoltre Jeff Ingold e Liza Katzer.

Dopo l'annuncio della data, i fan possono rimanere in attesa dei primi teaser e trailer che dovrebbero regalare qualche anticipazione riguardante l'atmosfera della nuova serie e delle tematiche affrontate, nella speranza che il ritorno dei personaggi sul piccolo schermo non deluda le aspettative.