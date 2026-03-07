Scrubs, il creatore Bill Lawrence sul possibile rinnovo del reboot: "Stiamo tutti incrociando le dita"

Il reboot di Scrubs sembra sia stato accolto in modo positivo da parte degli spettatori e il creatore della serie ha ammesso che il progetto potrebbe avere una stagione 2.

La comedy ambientata nel mondo dei medici ha potuto contare su circa 11.36 milioni di persone che hanno visualizzato il ritorno delle disavventure con star Zach Braff nei primi cinque giorni di presenza nel catalogo di ABC, Hulu, Disney+ e altre piattaforme digitali.

L'entusiasmo del creatore di Scrubs per il reboot

Bill Lawrence, che ha creato la serie, ha ora dichiarato: "Sono così felice e grato per il fatto che a qualcuno interessi ancora quello show".

Scrubs, infatti, è tornato sugli schermi televisivi a distanza di 17 anni dalla conclusione della storia interpretata da Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke.

Il filmmaker ha aggiunto: "Adoro così tanto le persone che sono coinvolte, non solo i vecchi membri del cast, perché ho parlato persino troppo di Zach. E Donald e Sarah, sto lavorando con loro da molto tempo".

Nelle puntate sono protagonisti anche dei personaggi inediti e Bill ha sottolineato: "Anche tutti i nuovi ragazzi sono grandiosi ed è stato realmente fantastico, dal punto di vista metaforico, vedere non solo gli attori, Donald, Zach e Sarah, che erano i ragazzi, essere ora gli adulti, professionalmente e nella vita reale, nei confronti di un nuovo gruppo di giovani attori e attrici, e anche dietro le quinte".

Le possibilità di un rinnovo per la stagione 2

Aseem Batra, showrunner del reboot di Scrubs, aveva infatti ottenuto il suo primo lavoro come autrice proprio nella comedy e Lawrence ha spiegato che ha amato la storia ideata dalla sua 'erede', aggiungendo: "Penso che l'obiettivo di quello show fosse non di essere un reboot ma un revival e di continuarlo con la prossima ondata di personaggi".

I risultati ottenuti dai primi tre episodi (qui potete leggere la nostra intervista a Zach Braff) fanno ben sperare per quanto riguarda un rinnovo per la stagione 2 e il creatore di Scrubs ha ammesso: "Stiamo tutti incrociando le dita sperando che ci lascino fare ancora altre puntate, ma siamo realmente speranzosi".