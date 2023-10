Scream VI: la Steelbook Edition 4K + Blu-ray è a un ottimo prezzo su Amazon

Scream VI è il sesto capitolo di una saga horror che ha terrorizzato e appassionato più generazioni nel corso degli anni. Il particolarissimo tocco narrativo che da sempre contraddistingue questi film li ha resi dei veri e propri cult irrinunciabili, con un seguito sfrenato che prosegue ancora oggi a distanza di parecchio tempo dall'uscita del primo capitolo. Se avete amato il sesto film di recente uscita al cinema (il 9 marzo 2023), vi consigliamo di recuperare la sua Steelbook Edition 4K + Blu-ray in offerta su Amazon. Attualmente potete trovarla a 23,75€, con uno sconto del 32% sul prezzo base. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box seguente.

La Steelbook Edition 4K + Blu-ray di Scream VI si presenta in una confezione che richiama immediatamente una delle sequenze più iconiche all'interno della pellicola (quella ambientata e costruita all'interno della metropolitana), e include la pellicola nei formati visivi attualmente migliori sul mercato, il tutto con extra e curiosità.

Un'edizione imperdibile di Scream VI

Approfittate anche voi di questo particolare sconto su Amazon per recuperare un'edizione molto curata di Scream VI. La Steelbook Edition 4K + Blu-ray è estremamente lavorata e perfetta sia per godersi al meglio la pellicola nella comodità di casa propria, che come elemento da collezione, imprescindibile per i fan di sempre.

Stiamo pur sempre parlando del capitolo finale (per adesso) di una saga horror che ha cercato di innovare il genere fin dai suoi primi germogli, costruendo un percorso identitario e stilistico citato e reiterato in ogni dove ancora oggi. Se appassionati o anche solamente alla ricerca di un'idea regalo mirata, originale e fuori dal comune, questo particolarissimo cofanetto fa al caso vostro, presentando una pellicola fresca di cinema in un formato assolutamente imperdibile e irrinunciabile. Scream VI, come anche tutti i suoi seguiti, hanno condizionato per sempre la storia stessa di un medium che cerca sempre e comunque di innovarsi, ampliando ulteriormente una storia dai tratti senza dubbio affascinanti, e ritrovando le conferme del proprio pubblico.