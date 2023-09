Scream VI stasera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW: trama e cast del film con Jenna Ortega

Stasera 9 settembre alle 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv Scream VI: trama e cast del film, nuovo capitolo della saga horror.

Stasera 9 settembre, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Uno, e in streaming solo su NOW, andrà in onda Scream VI, nuovo capitolo della saga horror diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. La sceneggiatura del film con Jenna Ortega è stata scritta da James Vanderbilt e Guy Busick. Le musiche originali sono di Brian Tyler. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio che sarà disponibile on demand, anche in 4K.

Scream VI: una scena del film

Scream VI: trama

Sam e Tara Carpenter sono sopravvissuti all'efferata serie di delitti di Ghostface, insieme ai gemelli Chad e Mindi Meeks. Dopo aver lasciato Woodsboro per avviare un nuovo capitolo della loro esistenza, i quattro si trasferiscono a New York. Ma anche qui il male sembra riemergere con estrema violenza. E se un nuovo Ghostface stesse avanzando anche nella grande metropoli?

Scream VI: una scena

Curiosità

Scream VI è stato distribuito in Italia il 9 marzo 2023 grazie a Eagle Pictures e Paramount Pictures.

Scream VI è il primo film della saga che non vede nel suo cast due protagonisti storici, ovvero Neve Campbell e David Arquette, rispettivamente nei ruoli di Sidney Prescott e Dewey Riley1 ed il terzo della saga ambientato fuori Woodsboro

Il film è diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, conosciuti anche come collettivo Radio Silence, registi anche il quinto capitolo.

Scream VI: Tony Revolori in una scena

Interpreti e personaggi

Scream VI: Hayden Panettiere in una scena

Trailer e recensione

La nostra recensione di Scream VI

Scream VI è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 76% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 61 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.6 su 10