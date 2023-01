Scream VI: Jenna Ortega tenta di sfuggire a Ghostface nel nuovo trailer

Già ieri vi abbiamo avvisato che Paramount aveva pubblicato un'anteprima in cui annunciava che il nuovissimo trailer di Scream VI sarebbe stato diffuso oggi.

Nel trailer appena diramato vediamo Jenna Ortega, il cui personaggio torna in questo nuovo capitolo con al centro l'assassino Ghostface dopo essere scampata al quinto capitolo della saga uscito nelle sale lo scorso anno. L'assassino stavolta sembra avere come bersaglio principale la Samantha interpretata da Melissa Barrera, ma ovviamente finirà per scontrarsi con chiunque intralcerà il suo cammino e anche la Gale di Courteney Cox non sembra avrà scampo.

In Scream VI vedremo fare ritorno il personaggio interpretato Hayden Panettiere, presente anche nel poco apprezzato Scream 4, l'ultimo film diretto da Wes Craven prima della prematura scomparsa.

Diretto anche questa volta da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Scream VI ha una data d'uscita fissata al 9 marzo 2023 nelle sale italiane; nel cast c'è anche Samara Weaving, che i due registi avevano già diretto in Finché morte non ci separi.