Scream VI, il cast presenta il nuovo spot: "Vedrete il Ghostface più spietato di sempre"

Nel nuovo spot del sesto capitolo cinematografico, il cast principale presenta il nuovo assassino come il più spietato di sempre.

Paramount ha diffuso in streaming un nuovo spot esteso di Scream VI, che si appresta a debuttare nelle sale cinematografiche il prossimo 9 marzo. Nel filmato vediamo le attrici del cast parlare del nuovo Ghostface, presentato come il più spietato di sempre.

Nel cast di questo nuovo capitolo cinematografico della saga che ha contribuito a rivoluzionare il genere slasher, ci sono Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Dermot Mulroney, affiancati dai nuovi arrivi Samara Weaving, Tony Revolori, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra e Henry Czerny.

Gli eventi di Scream VI saranno ambientati a New York e il killer tormenterà i sopravvissuti al capitolo precedente - ovvero Sam, Tara, Mindy e Chad - negli spazi della metropolitana della Grande Mela e in un piccolo store, come vediamo nel filmato.

Il film è diretto ancora una volta dal duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.