Scream: i registi di Finché morte non ci separi alla guida del reboot

Il reboot di Scream ha finalmente i suoi registi, che saranno Matthew Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, registi della horror comedy Finché morte non ci separi, arrivata nelle sale nel 2019.

Come annuncia The Hollywood Reporter, i due filmaker saranno alla guida del tanto atteso reboot che arriva grazie alla Spyglass Media, alla base del progetto viene realizzato grazie alla Lantern Entertainment di Andy Mitchell e Milos Brajovic, che ha comprato i diritti cinematografici di Scream quando ha preso il controllo delle attività cinematografiche e televisive dalla Weinstein Co. nel corso di una vendita fallimentare nel 2018. I due registi che sono saliti a bordo del progetto fanno parte del gruppo cinematografico horror Radio Silence, che include anche Chad Villella, che sarà uno dei produttori del reboot.

Il primo Scream è un cult horror del 1996, diretto dal genio Wes Craven e scritto da Kevin Williamson, incentrato su una giovane donna che vive in una piccola città, la quale diventa il bersaglio di un assassino che indossa una maschera ispirata al dipinto di Edvard Munch The Scream, noto poi come GhostFace.

La pellicola è subito diventata un enorme successo, soprattutto dopo l'incasso internazionale di oltre 100 milioni di dollari, lanciando anche star come Neve Campbell, Matthew Lillard, Courtney Cox e David Arquette.