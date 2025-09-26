Scream, Henry Winkler insegnò un trucco a uno stunt-man che doveva ucciderlo in scena perché troppo agitato

Alcuni membri del cast di Scream hanno partecipato al Q&A del GalaxyCon 2025 a San Jose in California a fine agosto e lo stuntman Lee Waddell ha raccontato un aneddoto sul lavoro con Henry Winkler sul set.

Nel film del 1996, Waddell era lo stuntman che realizzava praticamente gli omicidi di Ghostface per conto dei personaggi interpretati da Matthew Lillard e Skeet Ulrich.

La scena in Scream con Henry Winkler

Lee Waddell ha raccontato al pubblico l'indimenticabile esperienza: "È stata l'unica volta nella mia carriera, e non mi è mai più capitato, in cui sono andato in modalità fanboy" ha raccontato "È arrivato sul set e io sono cresciuto con Happy Days. Sono andato in tilt, non riuscivo a parlare. Dovevo accoltellarlo, ma ero così intimorito che non riuscivo a dargli l'energia giusta per reagire".

Ghostface in Scream

A quel punto, è stato proprio Henry Winkler ad insegnargli un trucco. Portò Waddell dietro la porta da cui sarebbe dovuto uscire di scatto e iniziò a colpirlo sulla spalla: "Stava letteralmente dandomi dei colpi. E cominciò a provocarmi, e io chiesi cosa stesse facendo. Ma quello che fece fu entrare nel personaggio di Himbry, il preside che tutti detestavano. Ho capito cosa stava facendo, e in quel momento sono entrato in Ghostface, mi sono incazzato, incazzato sul serio. Ho pensato: 'Ok, ho capito'. E in quel momento pensai: 'Ti sventrerò come un pesce'"

Il consiglio utile di Henry Winkler in Scream

Lee Waddell ha spiegato di aver tratto beneficio da quel consiglio per tutta la carriera, sin dal primo ciak successivo che diede Wes Craven: "Gli ho dato quell'esplosione di energia, lui ha reagito e il ciak è stato perfetto, ed è quello che vedete nel montaggio finale".

Il primo Scream uscì nel 1996 e comprendeva nel cast Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Skeet Ulrich, Drew Barrymore, Matthew Lillard, Rose McGowan, Jamie Kennedy e Henry Winkler.